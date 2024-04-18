Артета призвал "Арсенал" собраться на концовку сезона Премьер-Лиги

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду собраться на концовку сезона Премьер-Лиги после вылета из Лиги Чемпионов.

Поражением 1:0 в гостях у "Баварии" в среду вечером "Арсенал" завершил выступление в Лиге Чемпионов, сойдя с дистанции в 1/4 финала.



Теперь Артета надеется, что "поддержка и любовь", которые он проявит к своим игрокам, не позволит команде опустить руки после пережитого разочарования.



"Что мне нужно, так это быть рядом с ними и дать им поддержку и нашу любовь. Мы должны собраться, потому что в субботу нас ждет большой, большой матч".



"Мы по-прежнему сражаемся за победу в Премьер-Лиге. Еще ничего не решено, и мы действительно хотим победить. Теперь мы должны показать, что способны отреагировать", — цитирует Артету BBC.