"Астон Вилла" вышла в полуфинал Лиги Конференций

Проиграв в гостях у "Лилля" со счетом 2:1, "Астон Вилла" вырвала путевку в полуфинал Лиги Конференций у французской команд в серии пенальти.

"Астон Вилла" была на волоске от того, чтобы покинуть Лигу Европы по итогам основного времени, однако точный удар Мэтти Кэша с границы штрафной площади на 87-й минуте позволил команде Унаи Эмери "отзеркалить" счет первого матча и перевести игру в экстра-таймы.



Дополнительные 30 минут не принесли голов, поэтому судьба путевки в полуфинал решилась только в серии пенальти. И здесь голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес, съевший собаку на 11-метровых, особенно с французами, сделал свое дело.



"Вилла" всего лишь во второй раз в своей истории — после Кубка европейских чемпионов в сезоне 1981/82 — достигла полуфинальной стадии турнира УЕФА, где теперь сразится с "Олимпиакосом" или "Фенербахче".



"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 2:1 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:3, победа "Виллы" в серии пенальти — 4:3



Голы: Языджи 16, Андре 67 — Кэш 87.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Кэш, Торрес, Динь, Тилеманс, Луис, Диаби (Бэйли 68), Макгинн (Дуран 80), Дзаньоло (Роджерс 28), Уоткинс.