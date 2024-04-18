Мерсон: "Сити" сделал с "Реалом" то, что они сделали с "Лутоном"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что он испытал чувство неловкости от того, какое игровое преимущество "Манчестер Сити" имел в домашнем матче против "Реалом".

Завершив 120 минут ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:1, "Сити" уступил "Реалу" в серии пенальти.



Несмотря на вылет "Сити" из турнира, у Мерсона нет никаких сомнений, какая из команд была лучше в этом противостоянии.



"Вчера вечером мне было неловко. "Манчестер Сити" сделал с "Реалом" то, что они сделали с "Лутоном". Для каждого, кто видел матч, это было непостижимо. Это чистая удача, что "Реал" прошел "Сити".



"Они абсолютно сокрушили их. Они опозорили их. Это был один из самых односторонних матчей, что я когда-либо видел, а в серии пенальти у "Сити" просто закончилась удача".



"После такого матча "Реал" не может думать, что они лучше как команда, чем "Манчестер Сити". Они в миллионах миль позади них", — сообщил Мерсон Sky Sports.