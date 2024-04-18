Мусиала — цель номер один "Сити" на лето
"Манчестер Сити" определил вингера "Баварии" Джамала Мусиалу в качестве своей цели номер один на летнее трансферное окно.
По информации The Guardian, Хосеп Гвардиола хочет расширить свой выбор полузащитников атакующего плана, и Сити" готов приложить большие усилия, чтобы осуществить желание своего главного тренера.
"Бавария" не хочет терять Мусиалу, от контракта которого остается еще два года, и готова установить внушительную цену, чтобы охладить интерес других клубов к 21-летнему игроку сборной Германии.
В то же время сама "Бавария" нуждается в перестройке после разочаровывающего сезона на внутренней арене, и выгодная продажа Мусиалы обеспечила бы мюнхенцам ресурсы для обновления состава.
Помимо Мусиалы, в шорт-лист "Сити" на лето также входят Лукас Пакета из "Вест Хэма" и Эберечи Эзе с Майклом Олисе из "Кристал Пэлас".
18.04.2024 21:00
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