Мусиала — цель номер один "Сити" на лето

"Манчестер Сити" определил вингера "Баварии" Джамала Мусиалу в качестве своей цели номер один на летнее трансферное окно.

По информации The Guardian, Хосеп Гвардиола хочет расширить свой выбор полузащитников атакующего плана, и Сити" готов приложить большие усилия, чтобы осуществить желание своего главного тренера.



"Бавария" не хочет терять Мусиалу, от контракта которого остается еще два года, и готова установить внушительную цену, чтобы охладить интерес других клубов к 21-летнему игроку сборной Германии.



В то же время сама "Бавария" нуждается в перестройке после разочаровывающего сезона на внутренней арене, и выгодная продажа Мусиалы обеспечила бы мюнхенцам ресурсы для обновления состава.



Помимо Мусиалы, в шорт-лист "Сити" на лето также входят Лукас Пакета из "Вест Хэма" и Эберечи Эзе с Майклом Олисе из "Кристал Пэлас".