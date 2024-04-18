Нападающий "Ред Булл" Беньямин Шешко находится на радаре у "Арсенала" в преддверии летнего трансферного окна.

В данный момент "Арсенал" завершает формировать плана на лето, и одна из задач "канониров" — приглашение забивного нападающего.



"Арсеналу" не удавалось забить в двух последних матчах — против "Астон Виллы" дома" (0:2) и "Баварии" на выезде (1:0), и теперь эти матчи могут определить весь сезон "канониров".



По информации Evening Standard, среди рассматриваемых "Арсеналом" вариантов по укреплению проблемной позиции значится Шешко. "Канониры" неоднократно просматривали Беньямина в этом сезоне.



20-летний словенец, чей рост составляет 195 см, вызывает интерес к целого ряда других клубов, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Шешко только прошлым летом сменил один клуб семейства Red Bull на другой, перебравшись из Зальцбурга в Лейпциг, однако представители Бундеслиги готовы к продаже Беньямина и уже присматривают ему замену.



Добавим, контракт Шешко предусматривает отступные в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), что сильно упрощает процесс согласования его трансфера.