Сезонные абонементы "Форест" подорожали на 24%

"Ноттингем Форест" объявил о повышении стоимости сезонных абонементов на 24% со следующего сезона.

В данный момент "Форест" находится всего в одной строчке и одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги. Однако неопределенность с дивизионом на следующую кампанию не помешала "лесникам" принять ключевое решение.



На прошлой неделе главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось оправдываться за подорожание сезонных абонементов на 2%, но "Форест" пошел значительно дальше и в среднем поднял цены на 24%.



Например, самый дорогой взрослый абонемент теперь будет стоить 850 фунтов вместо прежних 660 фунтов. Стоимость самого дешевого вырастет с 465 до 550 фунтов, а детского — с 90 до 190 фунтов.



Как сообщает Daily Mail, с помощью повышения цен клуб с "Сити Граунд" надеется заработать в сезон 2024/25 на 2 млн. фунтов больше.