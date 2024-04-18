Родри: "Сегодня я видел только одну команду"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри раскритиковал манеру игры "Реала" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Забив быстрый гол усилиями Родриго, оставшиеся из 120 минут матча на "Этихад" "Реал" провел в обороне и лишь время от времени отвечал контратаками.

"Сити" все-таки удалось сравнять счет, однако в серии пенальти удача осталась на стороне "Реала". По мнению Родри, такой результат не соответствует игре.

"Сегодня я видел только одну команду. Они оборонялись, и они знают, как терпеть. Мы знаем, как сложно бывает против "Реала", но, на мой взгляд, мы должны были проходить дальше, учитывая созданные моменты и все остальное".

"Но они знают это соревнование и как здесь играть. Поздравляю их".

"Пытаться найти оправдание — это еще хуже. Они забили со своего единственного момента. В футболе ты не всегда получаешь по заслугам — важно лишь отправить мяч в сетку".

"Мы не ожидали, что они будет так, так глубоко располагаться. У нас было ощущение, что их больше устраивают пенальти".

"Будь мы точнее, мы бы выиграли матч. "Реал" стал победителем в противостоянии, из которого, по моему мнению, мы заслуживали выйти дальше".

"На сей раз была их очередь взять верх, как это бывает обычно. Теперь парням нужно собраться, потому что на кону все еще многое", — цитирует Родри Evening Standard.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, Родри

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 617

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  1. kukuruzko 18.04.2024 19:02 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  2. suddenly 18.04.2024 18:13 # suddenly
    09.04.2024 07:57 #
    superglor

    Великий Сосолах опять растворился в важнейшем для чемпионской гонки матче, где его команда нанесла 28 ударов, но он забил лишь с левой пенки. Такой образованный человек как Эдвардс прекрасно понимает, что нужно как можно быстрее скидывать это переоцененное полено.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106907/?c=1#c7912648

    Великий Эрлинг Холанн опять растворился в важнейшем для Сити матче, где его команда нанесла 34 удара, а он ничего не сделал за матч.

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  3. ganinilyha 18.04.2024 18:01 # ganinilyha
    С 1 секунды не было ощущения, что Реал не пройдёт.

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