Родри: "Сегодня я видел только одну команду"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри раскритиковал манеру игры "Реала" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Забив быстрый гол усилиями Родриго, оставшиеся из 120 минут матча на "Этихад" "Реал" провел в обороне и лишь время от времени отвечал контратаками.



"Сити" все-таки удалось сравнять счет, однако в серии пенальти удача осталась на стороне "Реала". По мнению Родри, такой результат не соответствует игре.



"Сегодня я видел только одну команду. Они оборонялись, и они знают, как терпеть. Мы знаем, как сложно бывает против "Реала", но, на мой взгляд, мы должны были проходить дальше, учитывая созданные моменты и все остальное".



"Но они знают это соревнование и как здесь играть. Поздравляю их".



"Пытаться найти оправдание — это еще хуже. Они забили со своего единственного момента. В футболе ты не всегда получаешь по заслугам — важно лишь отправить мяч в сетку".



"Мы не ожидали, что они будет так, так глубоко располагаться. У нас было ощущение, что их больше устраивают пенальти".



"Будь мы точнее, мы бы выиграли матч. "Реал" стал победителем в противостоянии, из которого, по моему мнению, мы заслуживали выйти дальше".



"На сей раз была их очередь взять верх, как это бывает обычно. Теперь парням нужно собраться, потому что на кону все еще многое", — цитирует Родри Evening Standard.