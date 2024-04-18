Из Кубка Англии исчезнут переигровки

Кубок Англии Со следующего сезона в Кубке Англии исчезнут переигровки.

Напомним, текущий формат Кубка Англии предусматривает отсутствие переигровок, начиная только с пятого раунда и выше. Со следующего сезона их не будет, начиная с первого.

Избавление от переигровок — повторных матчей со сменой сторон в случае ничейного результата — является реакцией Премьер-Лиги и Футбольной Лиги на расширение УЕФА формата Лиги Чемпионов.

Как сообщает The Independent, также была достигнута договоренность о переносе финала Кубка Англии, который ранее традиционно венчал сезон, на предпоследний уикенд кампании Премьер-Лиги.

Наконец, Премьер-Лига согласилась увеличить финансирование низших дивизионов на 33 миллиона фунтов в год.


Метки Кубок Англии, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 470



Поиск: