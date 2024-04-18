Поттер и Де Дзерби — фавориты МЮ на замену Тен Хагу

В данный момент Грэм Поттер и Роберто Де Дзерби являются фаворитами "Манчестер Юнайтед" на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Учитывая фиаско "Манчестер Сити" и "Арсенала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, шансы на то, что Англия получит пятую путевку в элитный европейский турнир на будущий сезон, снизились до минимума.



Это напрямую касается "Юнайтед", который в данный момент находится в 13 очках позади замыкающей топ-4 Премьер-Лиги "Астон Виллы", хотя и сыграл на матч меньше.



Если в остатке сезона "Юнайтед" не оформит путевку в Лигу Чемпионов и не завоюет Кубок Англии, Тен Хаг едва ли сможет избежать увольнения, поэтому совладелец клуба с "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф вынужден уже сейчас задуматься о замене для Эрика.



По информации Manchester World, в данный момент фаворитами новых боссов "Юнайтед" являются Поттер, уволенный из "Челси" год назад, и Де Дзерби, который проводит свой второй сезон в "Брайтоне".



Также Рэтклифф и соратники являются почитателями главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, но тот близок к возвращению в "Баварию".