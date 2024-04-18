"Юнайтед" готов продать Мактоминея
"Манчестер Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет полузащитника Скотта Мактоминея грядущим летом.
В этом сезоне Мактоминей является важным игроком для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, хотя тот и признал, что прошлым летом был готов продать Скотта.
Мактоминей — второй лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив семь голов в 27 матчах, однако новое руководство "красных дьяволов" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом готово пожертвовать Скоттом.
По мнению Рэтклиффа и его соратников, Мактоминей недостаточно хорош для "Юнайтед". "Дьяволы" не отводят Скотту значимую роль в своих планах на будущее, сообщает TEAMtalk.
Боссы "Юнайтед" ожидают большого интереса к Мактоминею, собираясь с помощью продажи 27-летнего игрока сборной Шотландии пополнить свой трансферный бюджет.
Добавим, контракт Мактоминея истекает уже в следующем году, хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев. Заинтересованные в Скотте клубы из Премьер-Лиги и Бундеслиги верят, что игрок может быть доступен за 25 миллионов фунтов.
18.04.2024 14:00
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Гейгуннерасты с удовольствием подхватят)
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вокруг в МЮ полно игроков хуже МакТоминея, а они именно его хотят продать! учитывая то, что после ухода Амрабата и вероятной продажи Каземиро летом МакТоминей останется чуть ли не единственным игроком, способным сыграть опорника, решение о его продаже выглядит просто "гениальным"..
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