"Юнайтед" готов продать Мактоминея

"Манчестер Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет полузащитника Скотта Мактоминея грядущим летом.

В этом сезоне Мактоминей является важным игроком для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, хотя тот и признал, что прошлым летом был готов продать Скотта.



Мактоминей — второй лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив семь голов в 27 матчах, однако новое руководство "красных дьяволов" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом готово пожертвовать Скоттом.



По мнению Рэтклиффа и его соратников, Мактоминей недостаточно хорош для "Юнайтед". "Дьяволы" не отводят Скотту значимую роль в своих планах на будущее, сообщает TEAMtalk.



Боссы "Юнайтед" ожидают большого интереса к Мактоминею, собираясь с помощью продажи 27-летнего игрока сборной Шотландии пополнить свой трансферный бюджет.



Добавим, контракт Мактоминея истекает уже в следующем году, хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев. Заинтересованные в Скотте клубы из Премьер-Лиги и Бундеслиги верят, что игрок может быть доступен за 25 миллионов фунтов.