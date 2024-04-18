Матич: "Аморим станет отличной заменой для Клоппа"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Неманья Матич уверен, что главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим стал бы отличной заменой для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Аморим по-прежнему считается кандидатом номер один на роль преемника для Клоппа, несмотря на то, что Рубен попытался остудить слухи насчет "Ливерпуля" на прошлой неделе.



В свое время Матичу довелось поиграть бок о бок с Аморимом за "Бенфику" — Неманья стал разменной монетой в сделке по переходу Давида Луиса в "Челси" в январе 2011, три года спустя вернувшись в лондонский клуб.



По мнению Матича, уже сейчас 39-летний Аморим является тренером топ-уровня, и никакого языкового барьера у Рубена не возникнет.



"Рубен Аморим — превосходный человек. Он был одним из тех, кто больше всего мне помог, когда я перешел в "Бенфику", потому что он очень хорошо говорит по-английски. Надеюсь, сейчас он это не забыл!"



"Я представляю Рубена Аморима в большом клубе. Не знаю, будет ли это "Ливерпуль", но если это случится, уверен, он станет отличной заменой для Клоппа, потому что Рубен понимает футбол и обладает характером, чтобы быть отличным тренером. Он уже таковым является".



"Я бы хотел увидеть его в Премьер-Лиге. Давайте посмотрим, что теперь случится", — сообщил Матич O Jogo.