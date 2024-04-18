Премьер-Лига, вероятно, не получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Надежды Премьер-Лиги получить пятую путевку в Лигу Чемпионов на сезон 2024/25 практически испарились.

Всего лишь неделю назад Англия имела отличные шансы опередить Германию в таблице коэффициентов УЕФА и получить вторую — после явного фаворита в лице Италии — дополнительную путевку в Лигу Чемпионов.



Однако за последние два дня ситуация резко изменилась, потому что дортмундская "Боруссия" и "Бавария" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, тогда как "Манчестер Сити" и "Арсенал" элитный европейский турнир покинули.



Теперь представительство Англии в еврокубках ограничено только "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой". При этом "красные" и "молотобойцы" проиграли свои первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.



Если "Ливерпуль" и "Вест Хэм" не совершат чудо в четверг вечером, то пятая команда Премьер-Лиги с высокой вероятностью попадет только в Лигу Европы на будущий сезон, сообщает BBC.



