Премьер-Лига, вероятно, не получит пятую путевку в Лигу Чемпионов

Мартин Эдегор Надежды Премьер-Лиги получить пятую путевку в Лигу Чемпионов на сезон 2024/25 практически испарились.

Всего лишь неделю назад Англия имела отличные шансы опередить Германию в таблице коэффициентов УЕФА и получить вторую — после явного фаворита в лице Италии — дополнительную путевку в Лигу Чемпионов.

Однако за последние два дня ситуация резко изменилась, потому что дортмундская "Боруссия" и "Бавария" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, тогда как "Манчестер Сити" и "Арсенал" элитный европейский турнир покинули.

Теперь представительство Англии в еврокубках ограничено только "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой". При этом "красные" и "молотобойцы" проиграли свои первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Если "Ливерпуль" и "Вест Хэм" не совершат чудо в четверг вечером, то пятая команда Премьер-Лиги с высокой вероятностью попадет только в Лигу Европы на будущий сезон, сообщает BBC.

Коэффициенты УЕФА


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1453

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Последние комментарии:




  1. charmk 18.04.2024 12:16 # charmk
    арсик слил баварии лишь бы куры не попали в лч лул

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  2. wilegend 18.04.2024 12:13 # wilegend
    и это будет петухем, и это окуенчик

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