Киоун раскритиковал игру "Арсенала" в Мюнхене
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал игру "канониров" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".
Накануне "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в Мюнхене, из-за чего был вынужден уступить путевку в полуфинал Лиги Чемпионов "Баварии".
Больше всего Киоуна расстроило то, в какой манере "Арсенал" проиграл этот матч. "Бавария", которая в этом сезоне снискала славу кризисной команды, затмила "канониров" по качеству футбола.
"Я чувствую себя так же уныло, как и была игра "Арсенала". Это огромное разочарование. В ответном матче мы по-настоящему не постарались и не показали желаемой игры, тогда как "Бавария" имела больше решимости и была более нацеленной на ворота".
"Арсеналу" этого не хватало. Мы снова потерпели неудачу в решающий момент".
"Баварии" очень помогло то, что матч был осторожным. "Арсенал" сыграл так уныло. Если ты играешь так, как они сегодня вечером, ты не заслуживаешь пройти дальше и вылетаешь из таких соревнований".
"Игроки будут очень расстроены. Все зависит от деталей и принятия решений на поле. Но я просто чувствую, что "Арсенал" так по-настоящему и не проявил себя. Когда это нужно больше всего, они проваливаются", — цитирует Киоуна The Independent.
18.04.2024 11:00
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