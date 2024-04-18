Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Ливерпуль" и "Вест Хэм" проведут свои ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АТАЛАНТА — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" оказался в сложнейшем положении, после того, как неделю назад проиграл первый матч "Аталанте" со счетом 0:3. То поражение стало первым домашним для "красных" за 14 последних месяцев.
И хотя прежде в истории Лиги Европы еще никому не удавалось отыграть такой голевой дефицит после домашнего поражения в первом матче, собственная история "Ливерпуля" дает надежду. Как раз о легендарном "камбэке" против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2019 году Юрген Клопп и вспоминал на пресс-конференции.
"Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что есть еще ответный матч. Все будет закончено, когда будет закончено. Нам позволено сыграть завтра, а значит на этом и нужно сосредоточиться на 1,000%. Мы здесь не без причины", — заявил главный тренер "Ливерпуля".
- "Аталанта" выиграла два из трех матчей против "Ливерпуля" в еврокубках (1 поражение).
- Ранее в истории плей-офф Лиги Европы было 132 случая, когда команда одерживала победу на выезде с разницей минимум в три гола в первом матче противостояния. Все 132 раза эта команда проходила дальше.
- "Аталанта" выиграла только один из четырех последних домашних матчей против английских команд — 3:0 против "Эвертона" в сентябре 2017.
В минувший уикенд "Ливерпуль" на три недели лишился крайнего защитника Конора Брэдли, который получил травму лодыжки. Заменить его готов едва выздоровевший Трент Александер-Арнольд.
ВЕСТ ХЭМ — БАЙЕР 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Положение "Вест Хэма" не такое катастрофическое, как у "Ливерпуля", потому что "молотобойцы" уступают "Байеру" только два гола и ответный матч играют дома.
В минувшее воскресенье "Байер" бурно отпраздновал завоевание титула Бундеслиги, поэтому подопечные Дэвида Мойеса надеются, что их соперник станет жертвой "похмельного синдрома".
"Когда становишься чемпионами, вы должны отпраздновать, вы должны насладиться этим, потому что такие моменты проходят очень быстро. Надеюсь, они допивают те гигантские бокалы пива, которые дают в Германии!" — сообщил наставник "Вест Хэма".
- "Байер" выиграл оба матча против "Ливерпуля" в еврокубках.
- "Байер" проходил дальше все 13 раз, когда начинал двухматчевое противостояние в плей-офф европейских турниров с победы с разницей минимум в два гола.
- "Вест Хэм" выиграл три из четырех последних домашних матчей против немецких команд в Лиге Европы, включая две победы над "Фрайбургом" в этом сезоне.
- "Байер" выиграл только один из 10 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Тоттенхэма" в ноябре 2016.
"Вест Хэм" надеется, что вингер Джаррод Боуэн, забивший 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, успеет залечить свое бедро вовремя. Лукас Пакета дисквалифицирован на этот матч.
18.04.2024 10:00
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Последние комментарии:
все, абслютно все ссут на гейсенал
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Подведем итог: у колбасы только бесполезный и никому не нужный кал на руках, всё остальное благополучно просрано. Вот такая благодарность на прощание от команды Клоппу, который обеспечил портовой помойке самый успешный период в её новейшей истории
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Теперь КОРОЛИ сосредоточатся на взятии 4 АПЛ подряд))
Эй какнониры и колбасники, где будем праздновать чемпионство КОРОЛЕЙ??? конкурентов то у нас уже нет))))))))
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Опять эти бесполезные и тупые анонсы матчей... Информация о возможном составе, форме команд, о судьях, последних результатах? Нее... Лучше перечислить статистику, которая ниочем не говорит.
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Удачи в ЛЕ, как всегда
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Единственные представители Англий на Еврокубках, а тупые членоносы еще что-то высказывают в их сторону
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-Знаешь как заинтересовать идиота?
-Как?
-Завтра расскажу.
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Удачи обоссанной заднеприводной скузне в ЛЕ эхехехехе
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ащинал щудам пращол порну сери пэналов и думало смощит прати Тухеляна ах ах ах ах
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На спорт.сру статья:
"Страдать - судьба аснла"
Вуахахахахах)))))
Как только не унижают заднеприводных это пздц)
Все об них ноги вытирают, а они страдают)
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https://ibb.co/mRJzsGZ
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Какие сны видят птицы?
Специалисты из Аргентины решили выяснить, какие сновидения видят птицы. С этой целью они отследили сокращения голосового тракта птицы и определи песню, которую она беззвучно пела во сне.
Во время сна часть мозга пернатых сохраняет активность. По результатам свежего исследования, мозг отправляет сигналы голосовым мышцам, за счет чего те беззвучно воспроизводят песню, когда птицы спят.
Специалисты из Аргентины отследили певчих птиц Pitangus sulphuratus, обитающих в Средней и Южной Америке и славящихся своим необычным пением. При защите собственной территории они производят трели, состоящие из ряда коротких слогов.
Пернатым вживили электроды, которые измеряют реакцию мышц и электроактивность в косой брюшной мышце — крупнейшей мышце, участвующей в пении. Данные были записаны и в период бодрствования, и во время сна птиц.
Специалисты осуществили преобразование полученных сигналов в синтетическую «песню» посредством специального ПО. Как выяснили эксперты, пернатые, когда спят, издают трели, характерные при борьбе за территорию. Предположительно, они видят сновидения с соответствующим сюжетом.
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