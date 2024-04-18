Анонс ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль" и "Вест Хэм" проведут свои ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АТАЛАНТА — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" оказался в сложнейшем положении, после того, как неделю назад проиграл первый матч "Аталанте" со счетом 0:3. То поражение стало первым домашним для "красных" за 14 последних месяцев.



И хотя прежде в истории Лиги Европы еще никому не удавалось отыграть такой голевой дефицит после домашнего поражения в первом матче, собственная история "Ливерпуля" дает надежду. Как раз о легендарном "камбэке" против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2019 году Юрген Клопп и вспоминал на пресс-конференции.



"Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, что есть еще ответный матч. Все будет закончено, когда будет закончено. Нам позволено сыграть завтра, а значит на этом и нужно сосредоточиться на 1,000%. Мы здесь не без причины", — заявил главный тренер "Ливерпуля".



- "Аталанта" выиграла два из трех матчей против "Ливерпуля" в еврокубках (1 поражение).



- Ранее в истории плей-офф Лиги Европы было 132 случая, когда команда одерживала победу на выезде с разницей минимум в три гола в первом матче противостояния. Все 132 раза эта команда проходила дальше.



- "Аталанта" выиграла только один из четырех последних домашних матчей против английских команд — 3:0 против "Эвертона" в сентябре 2017.



В минувший уикенд "Ливерпуль" на три недели лишился крайнего защитника Конора Брэдли, который получил травму лодыжки. Заменить его готов едва выздоровевший Трент Александер-Арнольд.



ВЕСТ ХЭМ — БАЙЕР 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Положение "Вест Хэма" не такое катастрофическое, как у "Ливерпуля", потому что "молотобойцы" уступают "Байеру" только два гола и ответный матч играют дома.



В минувшее воскресенье "Байер" бурно отпраздновал завоевание титула Бундеслиги, поэтому подопечные Дэвида Мойеса надеются, что их соперник станет жертвой "похмельного синдрома".



"Когда становишься чемпионами, вы должны отпраздновать, вы должны насладиться этим, потому что такие моменты проходят очень быстро. Надеюсь, они допивают те гигантские бокалы пива, которые дают в Германии!" — сообщил наставник "Вест Хэма".



- "Байер" выиграл оба матча против "Ливерпуля" в еврокубках.



- "Байер" проходил дальше все 13 раз, когда начинал двухматчевое противостояние в плей-офф европейских турниров с победы с разницей минимум в два гола.



- "Вест Хэм" выиграл три из четырех последних домашних матчей против немецких команд в Лиге Европы, включая две победы над "Фрайбургом" в этом сезоне.



- "Байер" выиграл только один из 10 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Тоттенхэма" в ноябре 2016.



"Вест Хэм" надеется, что вингер Джаррод Боуэн, забивший 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, успеет залечить свое бедро вовремя. Лукас Пакета дисквалифицирован на этот матч.