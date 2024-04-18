Гвардиола: "Я ни о чем не жалею"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "ни о чем не жалеет" после вылета из Лиги Чемпионов от "Реала".

После 120 минут ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Сити" и "Реалу" пришлось исполнять пенальти, и в серии 11-метровых удача отвернулась от команды Гвардиолы.



Тем не менее, у Хосепа нет никаких претензий к своим подопечным, которые, как он считает, выложились без остатка.



"Конечно, я бы предпочел победить, но мои поздравления "Реалу", они оборонялись так глубоко и с такой сплоченностью".



"Мы сделали абсолютно все — я ни о чем не жалею. Мы сыграли исключительным образом во всех отношениях, но, к сожалению, не смогли одержать победу".



"Иногда ты можешь победить в серии пенальти, а иногда — нет. Однако в матче мы не использовали моменты, которые имели, хотя сами оборонялись очень хорошо. Каждый сыграл на высоком уровне. Мы говорили, что нам потребуется сыграть в свою лучшую игру против "Реала", и мы это сделали", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.