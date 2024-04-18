Гвардиола: "Я ни о чем не жалею"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "ни о чем не жалеет" после вылета из Лиги Чемпионов от "Реала".
После 120 минут ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов "Сити" и "Реалу" пришлось исполнять пенальти, и в серии 11-метровых удача отвернулась от команды Гвардиолы.
Тем не менее, у Хосепа нет никаких претензий к своим подопечным, которые, как он считает, выложились без остатка.
"Конечно, я бы предпочел победить, но мои поздравления "Реалу", они оборонялись так глубоко и с такой сплоченностью".
"Мы сделали абсолютно все — я ни о чем не жалею. Мы сыграли исключительным образом во всех отношениях, но, к сожалению, не смогли одержать победу".
"Иногда ты можешь победить в серии пенальти, а иногда — нет. Однако в матче мы не использовали моменты, которые имели, хотя сами оборонялись очень хорошо. Каждый сыграл на высоком уровне. Мы говорили, что нам потребуется сыграть в свою лучшую игру против "Реала", и мы это сделали", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
18.04.2024 09:00
Просмотров: 760
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ещё миллиард шарлатану ухахахахахах.
(ответить)
Нет.. Цпленок Брюнэ не жалеет что промазал с 8 метров ?? А каланча норвежская не жалеет что ни одного путнего удара не нанес...
(ответить)
Пеп не скрывая намекает на автобус: "они оборонялись так глубоко и с такой сплоченностью". От себя: Игроки Реала на поле смотрелись дворовыми проходимцами! Тактика: Тяни - толкай.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий