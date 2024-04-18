Артета предупредил, что выход в полуфинал Лиги Чемпионов займет годы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что ему может потребоваться до 10 лет, чтобы достичь полуфинала Лиги Чемпионов.

Уступив "Баварии" по сумме двух матчей со счетом 3:2, "Арсенал" не смог преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов.



Это был первый четвертьфинал Лиги Чемпионов для "Арсенала" с 2010 года, и Артета вынужден признать, что его команде отчаянно не хватает опыта.



"Мы не играли в этом соревновании семь лет и не достигали этой стадии 14 лет. На то есть причина. Мы хотим все сделать быстро, добиться всего за один сезон. Думаю, мы обладаем потенциалом и мастерством, чтобы быть в полуфинале, потому что здесь все решают очень маленькие детали".



"Эти детали связаны с вещами, которых у нас, возможно, пока нет. Нам нужно научиться этому. Если посмотреть на историю, то у других клубов это заняло семь, восемь или 10 лет. Это не улучшит наше настроение сегодня, уж точно", — цитирует Артету BBC.