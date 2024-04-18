Гвардиола объяснил, почему заменил Де Брюйне и Холанда против "Реала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему пришлось снять с игры полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Эрлинга Холанда в матче с "Реалом".

Пропустив быстрый гол в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, "Сити" забрал игровую инициативу и во втором тайме, наконец, сравнял счет усилиями Де Брюйне.



"Горожане" продолжали искать победный гол остаток второго тайма, а затем и экстра-таймы, поэтому решение Гвардиолы заменить двух важных атакующих игроков вызвало немало вопросов у болельщиков.



Однако замены Де Брюйне и Холанда стали вынужденной мерой, о чем Гвардиола поведал после поражения в серии послематчевых пенальти.



"Эрлинг и Кевин сами попросились уйти. Как и Ману (Аканджи), они не могли продолжать".



"Они играли матч удивительным образом, и я не большой фанат множества замен, но Кевин, Эрлинг и Ману сами попросили меня заменить их".



"Мы создали моменты, чтобы одержать победу, но в футболе важно забивать голы, и "Реал" был в этом лучше с 11-метровой отметки".



"Но я хочу использовать эту возможность и поблагодарить этих игроков от всего сердца. Их игра и самоотдача были исключительны", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.