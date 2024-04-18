Артета: "Разницу сделала большая ошибка"

Главный тренер "Арсенала" Микель Арета посетовал, что его команда вылетела из Лиги Чемпионов из-за одной "большой ошибки".

Сыграв с "Баварией" вничью 2:2 на прошлой неделе, ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Арсенал" завершил поражением 1:0 в Мюнхене.



Единственный гол в ответном матче забил во втором тайме Йозуа Киммих, который ускользнул от опеки и головой замкнул подачу Рафаэля Геррейру.



Артета считает, что "Арсенал" мало в чем уступил своему сопернику, а в выбывании из турнира "канониры" могут винить только себя.



"В данный момент раздевалка очень подавлена. Мы очень расстроены. Я не могу найти правильные слова, чтобы подбодрить их, я бы хотел, чтобы они у меня нашлись".



"Мы должны преодолеть это. Нам противостояла команда, у которой много опыта, и я думаю, в этом двухматчевом противостоянии все решили маленькие детали. Мы позволили им забить два гола (в первом матче), благодаря чему они получили большое преимущество".



"Сегодня разницу сделала ошибка, которую мы совершили. Мы совершили ошибку при обороне в своей штрафной, большую ошибку, и пропустили гол, после чего нам было сложно", — сообщил Артета TNT Sports.