"Сити" уступил "Реалу" по пенальти и покинул Лигу Чемпионов

"Манчестер Сити" не смог преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов, уступив "Реалу" в серии послематчевых пенальти.

Залечив заднюю поверхность бедра, в стартовый состав "горожан" вернулся Кайл Уолкер. Он заменил Джона Стоунса, тогда как Мануэль Аканджи переместился в центр обороны. Кевин Де Брюйне появился вместо Матео Ковачича.



Позволив своему сопернику подержать мяч в начале матча, уже на 12-й минуте "Реал" разразился голом. Это Родриго со второй попытки пробил своего соотечественника Эдерсона после прострела от Винисиуса — 0:1.



"Сити" пошел отыгрываться, и вскоре парой ударов головой отметился Эрлинг Холанд. Во втором тайме мяч попал в перекладину, а Бернарду Силва упустил отличную возможность добить снаряд в ворота.



"Реал" сознательно отдал инициативу сопернику и сосредоточился на молниеносных контратаках, из-за чего защитники "Сити" всегда были в напряжении и не могли увлекаться подключениями вперед.



В итоге за 45 минут "горожане" подали девять угловых и нанесли 11 ударов, но дожать своего соперника не смогли.



На 51-й минуте Начо, пытаясь остановить Холанда, едва не завел мяч в свои ворота, в самый последний момент выбив снаряд подальше.



"Реал" продолжал отбиваться, но на 76-й минуте все-таки дрогнул. Антонио Рюдигер неудачно остановил прострел вышедшего на замену Жереми Доку, и Де Брюйне с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



Вскоре Де Брюйне едва не оформил дубль, но Андрей Лунин не позволил Кевину поразить "девятку" обводящим ударом с дистанции.



"Горожане" не переставали атаковать, однако "Реалу", несмотря на усталость, удалось дотянуть до экстра-таймов.



Первый экстра-тайм был отмечен первым в матче угловым "Реала", а также промахом Рюдигера с границы вратарской, но в целом игровое преимущество по-прежнему было на стороне "Сити".



Во втором экстра-тайме усталость окончательно накрыла обе команды, поэтому все решилось в серии пенальти. Здесь удачливее оказались гости, потому что Эдерсон совершил только один сейв против двух у Лунина.



"Сити" провел тяжелейший матч, несмотря на преимущество по большинству статистических показателей. Однако "Реал" проявил стойкость и был за это вознагражден путевкой в полуфинал.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 4:4, победа "Реала" в серии пенальти — 4:3



Голы: Де Брюйне 76 — Родриго 12.



Серия пенальти: Альварес (гол) — Модрич (голкипер), Силва (голкипер) — Беллингем (гол), Ковачич (голкипер) — Васкес (гол), Фоден (гол) — Начо (гол), Эдерсон (гол) — Рюдигер (гол).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи (Стоунс 112), Диаш, Гвардиол, Родри, Де Брюйне (Ковачич 112), Силва, Фоден, Грилиш (Доку 72), Холанд (Альварес 90).



"Реал": Лунин, Карвахаль (Милитао 110), Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос (Модрич 79), Вальверде, Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус (Васкес 102).



Предупреждения: Гвардиол, Грилиш, Родри — Карвахаль, Менди.