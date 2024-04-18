"Сити" уступил "Реалу" по пенальти и покинул Лигу Чемпионов

Бернарду Силва и Андрей Лунин "Манчестер Сити" не смог преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов, уступив "Реалу" в серии послематчевых пенальти.

Залечив заднюю поверхность бедра, в стартовый состав "горожан" вернулся Кайл Уолкер. Он заменил Джона Стоунса, тогда как Мануэль Аканджи переместился в центр обороны. Кевин Де Брюйне появился вместо Матео Ковачича.

Позволив своему сопернику подержать мяч в начале матча, уже на 12-й минуте "Реал" разразился голом. Это Родриго со второй попытки пробил своего соотечественника Эдерсона после прострела от Винисиуса — 0:1.

"Сити" пошел отыгрываться, и вскоре парой ударов головой отметился Эрлинг Холанд. Во втором тайме мяч попал в перекладину, а Бернарду Силва упустил отличную возможность добить снаряд в ворота.

"Реал" сознательно отдал инициативу сопернику и сосредоточился на молниеносных контратаках, из-за чего защитники "Сити" всегда были в напряжении и не могли увлекаться подключениями вперед.

В итоге за 45 минут "горожане" подали девять угловых и нанесли 11 ударов, но дожать своего соперника не смогли.

На 51-й минуте Начо, пытаясь остановить Холанда, едва не завел мяч в свои ворота, в самый последний момент выбив снаряд подальше.

"Реал" продолжал отбиваться, но на 76-й минуте все-таки дрогнул. Антонио Рюдигер неудачно остановил прострел вышедшего на замену Жереми Доку, и Де Брюйне с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.

Вскоре Де Брюйне едва не оформил дубль, но Андрей Лунин не позволил Кевину поразить "девятку" обводящим ударом с дистанции.

"Горожане" не переставали атаковать, однако "Реалу", несмотря на усталость, удалось дотянуть до экстра-таймов.

Первый экстра-тайм был отмечен первым в матче угловым "Реала", а также промахом Рюдигера с границы вратарской, но в целом игровое преимущество по-прежнему было на стороне "Сити".

Во втором экстра-тайме усталость окончательно накрыла обе команды, поэтому все решилось в серии пенальти. Здесь удачливее оказались гости, потому что Эдерсон совершил только один сейв против двух у Лунина.

"Сити" провел тяжелейший матч, несмотря на преимущество по большинству статистических показателей. Однако "Реал" проявил стойкость и был за это вознагражден путевкой в полуфинал.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 4:4, победа "Реала" в серии пенальти — 4:3

Голы: Де Брюйне 76 — Родриго 12.

Серия пенальти: Альварес (гол) — Модрич (голкипер), Силва (голкипер) — Беллингем (гол), Ковачич (голкипер) — Васкес (гол), Фоден (гол) — Начо (гол), Эдерсон (гол) — Рюдигер (гол).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи (Стоунс 112), Диаш, Гвардиол, Родри, Де Брюйне (Ковачич 112), Силва, Фоден, Грилиш (Доку 72), Холанд (Альварес 90).

"Реал": Лунин, Карвахаль (Милитао 110), Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос (Модрич 79), Вальверде, Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус (Васкес 102).

Предупреждения: Гвардиол, Грилиш, Родри — Карвахаль, Менди.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2024 00:50

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 18.04.2024 01:41 # imf-tau
    "АПЛ - ЛуЧия ЛиГа МеРа" орали какие-то куколды ватные, "испанская лига - говно", "бундес - лига фермеров" и прочий словесный пердеж от долбоебов малолетних или многолетних.

    Вся надежда на террориста Мойшу или Унаи, потому что "супирпупир ливапул" бит как шлюха на Энфилде 6й командой Италии.

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  2. imf-tau 18.04.2024 01:36 # imf-tau
    ОЙ как заебись - пуссинал или "Тоттенхем в красном" под шконкой, Пеп минус требл и теперь не нужно надеяться на хуйло из красного манчестера опять отобрать трофей у Сита.

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  3. van-dijk 18.04.2024 01:32 # van-dijk
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  4. bembo 18.04.2024 01:21 # bembo
    все англы позорища, позорят страну

    верните Челси в ЛЧ, покажут как надо играть в этом турнире!

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  5. halamadrid94 18.04.2024 01:20 # halamadrid94
    Hala Madrid! Запомните, Реал всегда возвращается и переписывает историю золотыми буквами! Трепещите!

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  6. selta 18.04.2024 01:15 # selta
    Кепа хорош, ведет Реал к победам!
    С таким тренером будет изи кубок!

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  7. sean-dyche18plus 18.04.2024 01:14 # sean-dyche18plus
    зинченко пидорас слил лунину в вк инфу про исполнение пенок своих бывших партнёров

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  8. sean-dyche18plus 18.04.2024 01:10 # sean-dyche18plus
    гвардиола гнида что не выпустил скотта карлсона на серию пенальти

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  9. high-malvern 18.04.2024 01:10 # high-malvern
    Короче в пизду все. Спать.

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  10. girasimus 18.04.2024 01:06 # girasimus
    Буду топить за Боруссию, не хочется чтоб сливочные опять зазвездились

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  11. sean-dyche18plus 18.04.2024 01:06 # sean-dyche18plus
    модрич сын шлюхи зарядил мяч на трибуны после промаха 2 часа мяч не могли найти.кончил аккурат в уёбищную бородавку на хорватском шнобеле этой ебучей крысы

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  12. high-malvern 18.04.2024 01:05 # high-malvern
    Хоть бы арабы летом забрали нахуй недоразумение под фамилией Ковачич к себе в лигу. Хуета, а не игрок.

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  13. superglor 18.04.2024 01:04 # superglor
    Почему Арсенал вообще играет в турнире под названием Лига Чемпионов, если они не становились чемпионами своей страны уже 20 лет?

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  14. girasimus 18.04.2024 01:03 # girasimus
    Что с треблом, вернее с ебалом цыгане?

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  15. v-0987564321 18.04.2024 01:02 # v-0987564321
    2 Ливерпуль 32 71
    3 Арсенал 32 71

    Арсенал вечно Жопанюхают

    Даже в Лига Чемпиона сечёте? ;)

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  16. v-0987654321 18.04.2024 01:01 # v-0987654321
    ЛЧ – это РЕАЛ Ливерпуль Милан Бавария

    остальные это как в премьере с чемпионшипа приходят и уходят

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  17. high-malvern 18.04.2024 01:01 # high-malvern
    Сейчас радует только одно, что самоуверенных ГГ-шек попустили с небес на землю.

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  18. dexter 18.04.2024 01:01 # dexter
    Как обычно, Ливерпуль - надежда всей Британии на евро арене.

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  19. hammersmith 18.04.2024 01:00 # hammersmith
    ебаные днари из АНАЛСЕНАЛ и МОЧ.СИТИ позорно вылетели из европейских турниров и только топари ВЕСТ ХЭМ и ЛИВЕРПУЛЬ все еще достойно представляют Англию в Европе. Ну и Астон Вилла еще.

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  20. leysan 18.04.2024 01:00 # leysan
    Мда, пятой путёвки в ЛЧ не будет...

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