"Сити" уступил "Реалу" по пенальти и покинул Лигу Чемпионов
"Манчестер Сити" не смог преодолеть четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов, уступив "Реалу" в серии послематчевых пенальти.
Залечив заднюю поверхность бедра, в стартовый состав "горожан" вернулся Кайл Уолкер. Он заменил Джона Стоунса, тогда как Мануэль Аканджи переместился в центр обороны. Кевин Де Брюйне появился вместо Матео Ковачича.
Позволив своему сопернику подержать мяч в начале матча, уже на 12-й минуте "Реал" разразился голом. Это Родриго со второй попытки пробил своего соотечественника Эдерсона после прострела от Винисиуса — 0:1.
"Сити" пошел отыгрываться, и вскоре парой ударов головой отметился Эрлинг Холанд. Во втором тайме мяч попал в перекладину, а Бернарду Силва упустил отличную возможность добить снаряд в ворота.
"Реал" сознательно отдал инициативу сопернику и сосредоточился на молниеносных контратаках, из-за чего защитники "Сити" всегда были в напряжении и не могли увлекаться подключениями вперед.
В итоге за 45 минут "горожане" подали девять угловых и нанесли 11 ударов, но дожать своего соперника не смогли.
На 51-й минуте Начо, пытаясь остановить Холанда, едва не завел мяч в свои ворота, в самый последний момент выбив снаряд подальше.
"Реал" продолжал отбиваться, но на 76-й минуте все-таки дрогнул. Антонио Рюдигер неудачно остановил прострел вышедшего на замену Жереми Доку, и Де Брюйне с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
Вскоре Де Брюйне едва не оформил дубль, но Андрей Лунин не позволил Кевину поразить "девятку" обводящим ударом с дистанции.
"Горожане" не переставали атаковать, однако "Реалу", несмотря на усталость, удалось дотянуть до экстра-таймов.
Первый экстра-тайм был отмечен первым в матче угловым "Реала", а также промахом Рюдигера с границы вратарской, но в целом игровое преимущество по-прежнему было на стороне "Сити".
Во втором экстра-тайме усталость окончательно накрыла обе команды, поэтому все решилось в серии пенальти. Здесь удачливее оказались гости, потому что Эдерсон совершил только один сейв против двух у Лунина.
"Сити" провел тяжелейший матч, несмотря на преимущество по большинству статистических показателей. Однако "Реал" проявил стойкость и был за это вознагражден путевкой в полуфинал.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 4:4, победа "Реала" в серии пенальти — 4:3
Голы: Де Брюйне 76 — Родриго 12.
Серия пенальти: Альварес (гол) — Модрич (голкипер), Силва (голкипер) — Беллингем (гол), Ковачич (голкипер) — Васкес (гол), Фоден (гол) — Начо (гол), Эдерсон (гол) — Рюдигер (гол).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи (Стоунс 112), Диаш, Гвардиол, Родри, Де Брюйне (Ковачич 112), Силва, Фоден, Грилиш (Доку 72), Холанд (Альварес 90).
"Реал": Лунин, Карвахаль (Милитао 110), Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос (Модрич 79), Вальверде, Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус (Васкес 102).
Предупреждения: Гвардиол, Грилиш, Родри — Карвахаль, Менди.
18.04.2024 00:50
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Последние комментарии:
"АПЛ - ЛуЧия ЛиГа МеРа" орали какие-то куколды ватные, "испанская лига - говно", "бундес - лига фермеров" и прочий словесный пердеж от долбоебов малолетних или многолетних.
Вся надежда на террориста Мойшу или Унаи, потому что "супирпупир ливапул" бит как шлюха на Энфилде 6й командой Италии.
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ОЙ как заебись - пуссинал или "Тоттенхем в красном" под шконкой, Пеп минус требл и теперь не нужно надеяться на хуйло из красного манчестера опять отобрать трофей у Сита.
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все англы позорища, позорят страну
верните Челси в ЛЧ, покажут как надо играть в этом турнире!
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Hala Madrid! Запомните, Реал всегда возвращается и переписывает историю золотыми буквами! Трепещите!
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Кепа хорош, ведет Реал к победам!
С таким тренером будет изи кубок!
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зинченко пидорас слил лунину в вк инфу про исполнение пенок своих бывших партнёров
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гвардиола гнида что не выпустил скотта карлсона на серию пенальти
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Короче в пизду все. Спать.
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Буду топить за Боруссию, не хочется чтоб сливочные опять зазвездились
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модрич сын шлюхи зарядил мяч на трибуны после промаха 2 часа мяч не могли найти.кончил аккурат в уёбищную бородавку на хорватском шнобеле этой ебучей крысы
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Хоть бы арабы летом забрали нахуй недоразумение под фамилией Ковачич к себе в лигу. Хуета, а не игрок.
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Почему Арсенал вообще играет в турнире под названием Лига Чемпионов, если они не становились чемпионами своей страны уже 20 лет?
(ответить)
Что с треблом, вернее с ебалом цыгане?
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2 Ливерпуль 32 71
3 Арсенал 32 71
Арсенал вечно Жопанюхают
Даже в Лига Чемпиона сечёте? ;)
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ЛЧ – это РЕАЛ Ливерпуль Милан Бавария
остальные это как в премьере с чемпионшипа приходят и уходят
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Сейчас радует только одно, что самоуверенных ГГ-шек попустили с небес на землю.
(ответить)
Как обычно, Ливерпуль - надежда всей Британии на евро арене.
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ебаные днари из АНАЛСЕНАЛ и МОЧ.СИТИ позорно вылетели из европейских турниров и только топари ВЕСТ ХЭМ и ЛИВЕРПУЛЬ все еще достойно представляют Англию в Европе. Ну и Астон Вилла еще.
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Мда, пятой путёвки в ЛЧ не будет...
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