"Арсенал" проиграл в Мюнхене и вылетел из Лиги Чемпионов

"Арсенал" завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв ответный четвертьфинальный матч против "Баварии" со счетом 1:0.

Несмотря на опасения насчет своего здоровья, Мартин Эдегор и Букайо Сака смогли выйти в старте "канониров". Такехиро Томиясу заменил Якуба Кивера слева в обороне.



Матч на "Альянц Арене" начался с пары неточных ударов хозяев, но гости не дрогнули и вскоре втянулись в игру.



Время шло, а "Арсенал" смотрелся лучше по игре. "Канониры" даже несколько раз пробили в створ, но больших проблем голкиперу "Баварии" Мануэлю Нойеру до перерыва не создали.



Едва начался второй тайм, как хозяева дважды обстучали каркас ворот Давида Райи. Гостям откровенно повезло.



Хороший отрезок в исполнении "Баварии" увенчался голом на 63-й минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, а набежавший Йозуа Киммих сильно пробил головой с границы вратарской площади — 1:0.



В оставшиеся полчаса "Арсенал" пытался оказывать давление, но реальных угроз воротам Нойера не создавал. Хозяева чувствовали себя комфортно и смотрелись довольно опасно на контратаках. Счет уже не изменился.



"Арсенал" неплохо выглядел в первом тайме, но после перерыва не смог по-настоящему напрячь "Баварию", следствием чего стал вылет из турнира.



"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2



Гол: Киммих 63.



"Бавария": Нойер, Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи (Ким 76), Горецка, Лаймер, Сане (Упампекано 89), Мусиала, Геррейру, Кейн.



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу (Нкетиа 86), Эдегор, Жоржиньо (Жезус 68), Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард 68).



Предупреждения: Лаймер, Киммих — Уайт, Жезус.