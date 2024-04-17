"Арсенал" проиграл в Мюнхене и вылетел из Лиги Чемпионов

Йозуа Киммих "Арсенал" завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв ответный четвертьфинальный матч против "Баварии" со счетом 1:0.

Несмотря на опасения насчет своего здоровья, Мартин Эдегор и Букайо Сака смогли выйти в старте "канониров". Такехиро Томиясу заменил Якуба Кивера слева в обороне.

Матч на "Альянц Арене" начался с пары неточных ударов хозяев, но гости не дрогнули и вскоре втянулись в игру.

Время шло, а "Арсенал" смотрелся лучше по игре. "Канониры" даже несколько раз пробили в створ, но больших проблем голкиперу "Баварии" Мануэлю Нойеру до перерыва не создали.

Едва начался второй тайм, как хозяева дважды обстучали каркас ворот Давида Райи. Гостям откровенно повезло.

Хороший отрезок в исполнении "Баварии" увенчался голом на 63-й минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, а набежавший Йозуа Киммих сильно пробил головой с границы вратарской площади — 1:0.

В оставшиеся полчаса "Арсенал" пытался оказывать давление, но реальных угроз воротам Нойера не создавал. Хозяева чувствовали себя комфортно и смотрелись довольно опасно на контратаках. Счет уже не изменился.

"Арсенал" неплохо выглядел в первом тайме, но после перерыва не смог по-настоящему напрячь "Баварию", следствием чего стал вылет из турнира.

"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2

Гол: Киммих 63.

"Бавария": Нойер, Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи (Ким 76), Горецка, Лаймер, Сане (Упампекано 89), Мусиала, Геррейру, Кейн.

"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу (Нкетиа 86), Эдегор, Жоржиньо (Жезус 68), Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард 68).

Предупреждения: Лаймер, Киммих — Уайт, Жезус.


Метки Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 23:55

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 18.04.2024 00:53 # acceptodessa
    Грустно что всем похуй. даже суперглор где то под шконкой .

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  2. redwhitegun 18.04.2024 00:52 # redwhitegun
    Генича норм порвало от пенки Силвы)

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  3. lexa-arsenal 18.04.2024 00:52 # lexa-arsenal
    Силва вписал себя в историю. , оставил наследие

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  4. v-0987654321 18.04.2024 00:51 # v-0987654321
    Реал Кампеоне

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  5. breadpeat 18.04.2024 00:50 # breadpeat
    Помойте калалей.. Они обделались

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  6. hunter022 18.04.2024 00:50 # hunter022
    С Челси оторвётся Сити...

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  7. bembo 18.04.2024 00:50 # bembo
    анчелооти канешн трофи кар, шо и сказать)
    но тухелян его обоссыт, скрин)

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  8. high-malvern 18.04.2024 00:49 # high-malvern
    Ковачич - аутист. А можно вернуть его в Челси?

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  9. hammersmith 18.04.2024 00:49 # hammersmith
    аналсенал = сасут.

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  10. b84 18.04.2024 00:49 # b84
    с треблом

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  11. v-0987654321 18.04.2024 00:49 # v-0987654321
    Ахахахаха Винисиус мой друг и брат

    Кмооооооон Мамамамадриииииииид

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  12. fiezzo 18.04.2024 00:48 # fiezzo
    Цыганье сосааааать

    Толпой обоссали юликов и николь)))))

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  13. felix-the-cat 18.04.2024 00:48 # felix-the-cat
    18.04.2024 00:00 #
    superglor

    Ну первые выскочки не выдержали груза борьбы за титулы и порвались. Завтра отлетят вторые. Тем временем Сити на круиз контроле едет к дублю АПЛ+ЛЧ, а может и треблу вместе с Кубком Англии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/107083/?c=1


    Доехал долбаеб?

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  14. leysan 18.04.2024 00:48 # leysan
    Как же заебал этот вечно везучий среал!

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  15. narcot 18.04.2024 00:48 # narcot
    СРЮДИГЕЕЕЕЕР!

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  16. bembo 18.04.2024 00:47 # bembo
    че тут у нас? получается сити хуй сосите?

    ковасик - бывший пенс?
    не , пенс бывшим не бывает
    ОРУУУУУУУУУ

    бригада из жоржа хаверца и ковасика сделали свое дело )

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  17. liverpo0ol 18.04.2024 00:47 # liverpo0ol
    КОРОЛИ В ФИНАЛЕ!

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  18. dexter 18.04.2024 00:47 # dexter
    Сосать!

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  19. electric 18.04.2024 00:47 # electric
    НИКТО, запомните, НИКТО не достоин этой ЛЧ,
    Только КНЯЗИ!!!

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  20. liverpo0ol 18.04.2024 00:44 # liverpo0ol
    Бывших пенсов не бывает

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