"Арсенал" проиграл в Мюнхене и вылетел из Лиги Чемпионов
"Арсенал" завершил выступление в Лиге Чемпионов, проиграв ответный четвертьфинальный матч против "Баварии" со счетом 1:0.
Несмотря на опасения насчет своего здоровья, Мартин Эдегор и Букайо Сака смогли выйти в старте "канониров". Такехиро Томиясу заменил Якуба Кивера слева в обороне.
Матч на "Альянц Арене" начался с пары неточных ударов хозяев, но гости не дрогнули и вскоре втянулись в игру.
Время шло, а "Арсенал" смотрелся лучше по игре. "Канониры" даже несколько раз пробили в створ, но больших проблем голкиперу "Баварии" Мануэлю Нойеру до перерыва не создали.
Едва начался второй тайм, как хозяева дважды обстучали каркас ворот Давида Райи. Гостям откровенно повезло.
Хороший отрезок в исполнении "Баварии" увенчался голом на 63-й минуте. Рафаэл Геррейру навесил с левого фланга, а набежавший Йозуа Киммих сильно пробил головой с границы вратарской площади — 1:0.
В оставшиеся полчаса "Арсенал" пытался оказывать давление, но реальных угроз воротам Нойера не создавал. Хозяева чувствовали себя комфортно и смотрелись довольно опасно на контратаках. Счет уже не изменился.
"Арсенал" неплохо выглядел в первом тайме, но после перерыва не смог по-настоящему напрячь "Баварию", следствием чего стал вылет из турнира.
"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2
Гол: Киммих 63.
"Бавария": Нойер, Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи (Ким 76), Горецка, Лаймер, Сане (Упампекано 89), Мусиала, Геррейру, Кейн.
"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу (Нкетиа 86), Эдегор, Жоржиньо (Жезус 68), Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард 68).
Предупреждения: Лаймер, Киммих — Уайт, Жезус.
17.04.2024 23:55
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Последние комментарии:
Грустно что всем похуй. даже суперглор где то под шконкой .
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Генича норм порвало от пенки Силвы)
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Силва вписал себя в историю. , оставил наследие
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Реал Кампеоне
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Помойте калалей.. Они обделались
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С Челси оторвётся Сити...
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анчелооти канешн трофи кар, шо и сказать)
но тухелян его обоссыт, скрин)
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Ковачич - аутист. А можно вернуть его в Челси?
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аналсенал = сасут.
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с треблом
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Ахахахаха Винисиус мой друг и брат
Кмооооооон Мамамамадриииииииид
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Цыганье сосааааать
Толпой обоссали юликов и николь)))))
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18.04.2024 00:00 #
superglor
Ну первые выскочки не выдержали груза борьбы за титулы и порвались. Завтра отлетят вторые. Тем временем Сити на круиз контроле едет к дублю АПЛ+ЛЧ, а может и треблу вместе с Кубком Англии.
Источник: http://fapl.ru/posts/107083/?c=1
Доехал долбаеб?
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Как же заебал этот вечно везучий среал!
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СРЮДИГЕЕЕЕЕР!
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че тут у нас? получается сити хуй сосите?
ковасик - бывший пенс?
не , пенс бывшим не бывает
ОРУУУУУУУУУ
бригада из жоржа хаверца и ковасика сделали свое дело )
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КОРОЛИ В ФИНАЛЕ!
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Сосать!
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НИКТО, запомните, НИКТО не достоин этой ЛЧ,
Только КНЯЗИ!!!
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Бывших пенсов не бывает
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