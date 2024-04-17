Клопп надеется, что "камбэк" против "Барселоны" вдохновит "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о легендарном "камбэке" против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Аталанты".

В прошлый четверг "Ливерпуль" неожиданно проиграл дома "Аталанте" со счетом 0:3, что делает задачу "красных" на ответный матч в Бергамо крайне сложной.



В 2019 году Клопп произнес в раздевалке "Ливерпуля" вдохновенную речь, что зарядило "красных" на победу 4:0 против "Барселоны" после поражения 3:0 на "Ноу Камп" в первом матче. Нечто похожее Юрген планирует сделать и на сей раз, но заранее слова не выбирает.



"Обычно я не готовлюсь к такого рода вещам, особенно за день, за четыре года или вроде того".



"Помню, тогда я сказал: "Если мы потерпим неудачу, то давайте потерпим неудачу самым красивым образом". И именно так я вижу это снова".



"После первого матча каждый на стадионе думал: "Вот и все". Мне не кажется, что спустя неделю каждый по-прежнему думает, что все уже решено".



"Мы хотим выиграть матч. Если мы хотим одержать победу, нам лучше сыграть хорошо. Если мы сыграем хорошо, у нас будут шансы на победу. А там посмотрим".



"Завтра будет сложнее, потому что нашему сопернику совершенно не нужно забивать. Посмотрим, кто лучше справится с этой ситуацией. Если "Аталанта" пройдет дальше, значит они будут заслуживать этого. Если нет, значит случилось нечто особенное".



"Нам нужно прибавить. Сопернику будет непросто, потому что обычно вам нужно сражаться и ничего еще не решено, но когда ведешь 3:0, для них это непросто", — цитирует Клоппа The Independent.