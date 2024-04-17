"Арсенал" и "Ливерпуль" сделали запросы насчет Пачо

Вильян Пачо "Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении защитника "Айнтрахта" Вильяна Пачо.

По информации Sky Sport Germany, оба гранда Премьер-Лиги уже сделали свои запросы насчет Пачо, который имеет во Франкфурте контракт до 2028 года.

"Айнтрахт" осведомлен об интересе к Пачо в преддверии летнего трансферного окна, установив за 22-летнего эквадорца цену в 50-60 миллионов евро (43-51 млн. фунтов).

Выступающий на позиции центрального защитника Пачо только прошлым летом присоединился к "Айнтрахту", а до этого играл за бельгийский "Антверпен".


Метки Айнтрахт, Арсенал, Ливерпуль, Пачо

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 22:00

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