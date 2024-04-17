"Арсенал" готов продать Нкетиа за 40 млн. фунтов
"Арсенал" выставит нападающего Эдди Нкетиа на трансфер грядущим летом по цене в 40 миллионов фунтов.
Нкетиа, воспитанник академии "Арсенала", дебютировал за первую команду еще в сезоне 2017/18. Эдди сыграл свыше 150 матчей за "канониров", но так и смог сделать серьезную заявку на место в стартовом составе.
Не удалось Нкетиа проявить себя и в этом сезоне, несмотря на недостаток выраженного бомбардира в команде Микеля Артеты и длительное отсутствие Габриэля Жезуса с травмами.
Поэтому "Арсенал" собирается пожертвовать Нкетиа, как прошлым летом пожертвовал Фоларином Балоганом. При этом к 24-летнему англичанину существует большой интерес из Премьер-Лиги, сообщает HITC.
Заполучить Нкетиа хотят "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", Фулхэм" и "Борнмут", причем трем последним пришлось бы побить свой трансферный рекорд ради приглашения Эдди.
17.04.2024 21:00
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Непонятно зачем он, в здравом уме, кому-то сдался. Таких как он угольков конвейером клепают футбольные школы.
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да блин за пятёрку забирайте
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