"Арсенал" готов продать Нкетиа за 40 млн. фунтов

Эдди Нкетиа "Арсенал" выставит нападающего Эдди Нкетиа на трансфер грядущим летом по цене в 40 миллионов фунтов.

Нкетиа, воспитанник академии "Арсенала", дебютировал за первую команду еще в сезоне 2017/18. Эдди сыграл свыше 150 матчей за "канониров", но так и смог сделать серьезную заявку на место в стартовом составе.

Не удалось Нкетиа проявить себя и в этом сезоне, несмотря на недостаток выраженного бомбардира в команде Микеля Артеты и длительное отсутствие Габриэля Жезуса с травмами.

Поэтому "Арсенал" собирается пожертвовать Нкетиа, как прошлым летом пожертвовал Фоларином Балоганом. При этом к 24-летнему англичанину существует большой интерес из Премьер-Лиги, сообщает HITC.

Заполучить Нкетиа хотят "Вест Хэм", "Кристал Пэлас", Фулхэм" и "Борнмут", причем трем последним пришлось бы побить свой трансферный рекорд ради приглашения Эдди.


Метки Арсенал, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 17.04.2024 21:23 # high-malvern
    Непонятно зачем он, в здравом уме, кому-то сдался. Таких как он угольков конвейером клепают футбольные школы.

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  2. charmk 17.04.2024 21:07 # charmk
    да блин за пятёрку забирайте

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