Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" попытается совершить "камбэк"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" предпримет попытку совершить "камбэк" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В прошлый четверг "Аталанта" разгромила "Ливерпуль" на "Энфилде" со счетом 0:3. "Красные" потерпели свое первое домашнее поражение за 14 последних месяцев.



Прежде еще ни одной команде не удавалось отыграться после домашнего поражения с разницей в три гола или более в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги Европы, однако Гасперини не ждет, что "Ливерпуль" приедет в Бергамо без надежды.



"Я ожидаю увидеть лучший "Ливерпуль", что только возможен, и их команда приедет сюда, чтобы использовать все свои шансы, поэтому нам нужно провести отличный матч, чтобы добиться результата".



"Завтра мы начнем с 0:0. Нам нельзя думать о результате первого матча, в этом наша цель".



"Мы знаем, что это будет один из самых важных матчей в нашей истории, если не самый важный, но нам нужно изолироваться от этих вещей, которые мы говорим накануне матча", — цитирует Гасперини Evening Standard.