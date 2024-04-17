Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" попытается совершить "камбэк"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" предпримет попытку совершить "камбэк" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.
В прошлый четверг "Аталанта" разгромила "Ливерпуль" на "Энфилде" со счетом 0:3. "Красные" потерпели свое первое домашнее поражение за 14 последних месяцев.
Прежде еще ни одной команде не удавалось отыграться после домашнего поражения с разницей в три гола или более в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги Европы, однако Гасперини не ждет, что "Ливерпуль" приедет в Бергамо без надежды.
"Я ожидаю увидеть лучший "Ливерпуль", что только возможен, и их команда приедет сюда, чтобы использовать все свои шансы, поэтому нам нужно провести отличный матч, чтобы добиться результата".
"Завтра мы начнем с 0:0. Нам нельзя думать о результате первого матча, в этом наша цель".
"Мы знаем, что это будет один из самых важных матчей в нашей истории, если не самый важный, но нам нужно изолироваться от этих вещей, которые мы говорим накануне матча", — цитирует Гасперини Evening Standard.
17.04.2024 20:00
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