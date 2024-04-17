Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" попытается совершить "камбэк"

Джан Пьеро Гасперини Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ожидает, что "Ливерпуль" предпримет попытку совершить "камбэк" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В прошлый четверг "Аталанта" разгромила "Ливерпуль" на "Энфилде" со счетом 0:3. "Красные" потерпели свое первое домашнее поражение за 14 последних месяцев.

Прежде еще ни одной команде не удавалось отыграться после домашнего поражения с разницей в три гола или более в двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги Европы, однако Гасперини не ждет, что "Ливерпуль" приедет в Бергамо без надежды.

"Я ожидаю увидеть лучший "Ливерпуль", что только возможен, и их команда приедет сюда, чтобы использовать все свои шансы, поэтому нам нужно провести отличный матч, чтобы добиться результата".

"Завтра мы начнем с 0:0. Нам нельзя думать о результате первого матча, в этом наша цель".

"Мы знаем, что это будет один из самых важных матчей в нашей истории, если не самый важный, но нам нужно изолироваться от этих вещей, которые мы говорим накануне матча", — цитирует Гасперини Evening Standard.


Метки Аталанта, Гасперини, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 17.04.2024 20:37 # bes-ter
    4-0 победа Ливерпуля, размажут Аталанту в одни ворота. Они барсу раздавали, поэтому у Аталанты нет шансов

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  2. moneycity 17.04.2024 20:02 # moneycity
    Обоссанная скузня ещё может спасти сезон и выиграть квадрупл за щеку.

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