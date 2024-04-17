Артета считает, что победа над "Баварией" трансформировала бы "Арсенал"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победа над "Баварией" в Лиге Чемпионов может трансформировать его клуб.

В среду вечером "Арсенал" выйдет на поле "Альянц Арены" в Мюнхене, чтобы попытаться впервые с 2009 года достичь полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Артета призывает подопечных забыть о поражении 0:2 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге в минувший уикенд и использовать эту возможность изменить облик всего клуба.

"Абсолютно, победа вывела бы "Арсенал" на новый уровень. Это было бы невероятно. Если мы осуществим это завтра и окажемся в полуфинале, мы будет в действительно высоком эмоциональном состоянии, достигнув того, чего не достигали 15 лет, так что это возможность для нас".

"Матч, который мы сыграли несколько дней назад, нужно отбросить, потому что тот результат не имеет никакого влияния на то, что будет завтра".

"Нужно заново сосредоточиться, восстановить уверенность в себе, доверие и понимание того, какую игру нам нужно показать завтра, чтобы победить их и пройти дальше", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Бавария, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 19:00

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  1. vyrentz 17.04.2024 19:27 # vyrentz
    Произойдет тоже самое, что и с Арсеналом Венгера. Только те проебали Барсе (хоть и чисто из-за пидора судьи).
    Клуб посыпется, люди начнут уходить и велкам бэк 4-5-ые места.

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  2. high-malvern 17.04.2024 19:24 # high-malvern
    Арсенал стал бы - трансформером?

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  3. maximka 17.04.2024 19:18 # maximka
    у них ни шанса, уже ноги трясутся против фашистов

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