Кейн уверен, что фанаты "Тоттенхэма" будут болеть за "Баварию"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн уверен, что фанаты "Тоттенхэма" будут поддерживать его команду в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Арсенала".

В концовке этого сезона Англия и Германия ведут борьбу за пятую путевку в Лигу Чемпионов. В данный момент родоначальники футбола слегка уступают немцам в рейтинге УЕФА.



Это напрямую касается "Тоттенхэма", который сейчас и занимает пятое место в Премьер-Лиге, однако Кейн думает, что симпатии болельщиков его бывшего клуба будут на стороне "Баварии" в среду вечером.



"Конечно, мне известно, что многие фанаты "Тоттенхэма" будут смотреть и надеяться, что "Бавария" пройдет дальше завтра вечером".



"Я не могу заострять свое внимание на этом. Я лишь могу попытаться победить команду, которая находится перед нами, а это "Арсенал", — цитирует Кейна Sky Sports.



