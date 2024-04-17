Матсен: "Всегда верил, что могу играть за "Челси"
Защитник дортмундской "Боруссии" Ян Матсен высказался по поводу своего ухода из "Челси" в январе.
Так и не получив своего шанса в "Челси" в первой половине сезона, в январе Матсен был отправлен в аренду в "Боруссию", где проявляет себя с лучшей стороны.
Накануне 22-летний голландец своим голом помог "Боруссии" победить "Атлетико" и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, где дортмундцы теперь сразятся с ПСЖ.
После победы со счетом 4:2 Матсен поделился своими ощущениями, а также посетовал, что так и не получил своего шанса в "Челси".
"Знаете, это такое удивительное ощущение. Я мечтал об этом с детства, особенно о том, чтобы забить свой первый гол в Лиге Чемпионов. Я так счастлив, что даже не могу описать это".
"Я всегда обладал верой в то, что могу играть за "Челси", но, к сожалению, в силу некоторых причин у нас не сложилось. Но теперь я здесь, и я очень благодарен за эту возможность. Я пришел сюда, чтобы получить опыт на высоком уровне и играть в свою игру. Думаю, сегодня я показал очень хорошую игру", — сообщил Матсен CBS Sports.
17.04.2024 17:00
Просмотров: 558
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
учитывая, что боули удалось решить финансовые проблемы, весьма вероятно, что вернется домой
(ответить)
выкупаем у пенсов его в обмен на зинченко. и нам плюс, и у пенсов левый фланг украинский чисто, мощь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий