Венгер ожидает, что "Арсенал" пройдет "Баварию" в Лиге Чемпионов

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выбьют "Баварию" из Лиги Чемпионов.

"Бавария" вовсе не выглядела находящейся в кризисе командой, когда на прошлой неделе сыграла на выезде с "Арсеналом" вничью 2:2.



Однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов Венгер выразил мнение, что проблемы "Баварии" все же обнаружат себя.



"Арсенал" против "Баварии" — это матч, где шансы 50 на 50. В последнее время "Бавария" была уязвима дома в Бундеслиге, они проиграли очень важный матч дортмундской "Боруссии", поэтому они не будут уверены в себе на 100 процентов. Я по-прежнему думаю, что "Арсенал" может легко победить "Баварию".



"Это прогноз головы или сердца? Понемногу того и другого!" — сообщил Венгер BeIN Sports.