Венгер ожидает, что "Арсенал" пройдет "Баварию" в Лиге Чемпионов

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выбьют "Баварию" из Лиги Чемпионов.

"Бавария" вовсе не выглядела находящейся в кризисе командой, когда на прошлой неделе сыграла на выезде с "Арсеналом" вничью 2:2.

Однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов Венгер выразил мнение, что проблемы "Баварии" все же обнаружат себя.

"Арсенал" против "Баварии" — это матч, где шансы 50 на 50. В последнее время "Бавария" была уязвима дома в Бундеслиге, они проиграли очень важный матч дортмундской "Боруссии", поэтому они не будут уверены в себе на 100 процентов. Я по-прежнему думаю, что "Арсенал" может легко победить "Баварию".

"Это прогноз головы или сердца? Понемногу того и другого!" — сообщил Венгер BeIN Sports.


Метки Арсенал, Бавария, Венгер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2024 16:00

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  1. vals1702 17.04.2024 16:16 # vals1702
    не пройдет. 2-0

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  2. chelsae88 17.04.2024 16:11 # chelsae88
    Старый маразматик совсем с ума сошел. Вот что гейклуб с людьми делает. Заднеприводным по определению не дано пройти дальше.

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