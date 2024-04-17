Венгер ожидает, что "Арсенал" пройдет "Баварию" в Лиге Чемпионов
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что "канониры" выбьют "Баварию" из Лиги Чемпионов.
"Бавария" вовсе не выглядела находящейся в кризисе командой, когда на прошлой неделе сыграла на выезде с "Арсеналом" вничью 2:2.
Однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов Венгер выразил мнение, что проблемы "Баварии" все же обнаружат себя.
"Арсенал" против "Баварии" — это матч, где шансы 50 на 50. В последнее время "Бавария" была уязвима дома в Бундеслиге, они проиграли очень важный матч дортмундской "Боруссии", поэтому они не будут уверены в себе на 100 процентов. Я по-прежнему думаю, что "Арсенал" может легко победить "Баварию".
"Это прогноз головы или сердца? Понемногу того и другого!" — сообщил Венгер BeIN Sports.
17.04.2024 16:00
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не пройдет. 2-0
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Старый маразматик совсем с ума сошел. Вот что гейклуб с людьми делает. Заднеприводным по определению не дано пройти дальше.
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