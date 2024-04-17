Постекоглу ответил на обвинения Дайера об отсутствии тактической работы в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу ответил на обвинения своего бывшего защитника Эрика Дайера о том, что "шпоры" не работают над тактикой на тренировках.

Дайер не пользовался большим доверием со стороны Постекоглу в первой половине сезона, поэтому Эрик охотно принял предложение "Баварии" в январе.



Изначально "Бавария" взяла Дайера в аренду, но уже в марте выкупила Эрика, который в Мюнхене воссоединился со своим бывшим партнером по "Тоттенхэму" Харри Кейном.



В своем недавнем интервью Гари Невиллу Дайер заявил, что "Тоттенхэм" при Постекоглу не выполняет никакой тактической работы, тогда как при Антонио Конте он "вслепую" знал, как нужно играть. С такого рода претензиями Анге не соглашается.



"Вам, наверное, стоит спросить Эрика, я не знаю, что вы имеете ввиду под "тактической работой". Все, что мы делаем здесь, ориентировано на наш игровой стиль, поэтому — в широком смысле — это и есть тактическая работа".



"Вообще-то, я бы, наверное, сказал, что мы не делаем ничего другого, кроме тактической работы. Мы занимаемся этим весь день. Если мы работаем над своей физической готовностью, мы все равно стараемся играть в свой футбол".



"Но я не видел его интервью, поэтому я не уверен, на что он ссылается. Если речь о том, стоим ли мы на тренировке и работаем над тем, как остановить соперников, как взломать их, то нет, мы этого не делаем".



"Но я не думаю, что это единственный вид тактической работы, который существуют. Думаю, каждый, кто тренировался с нами, скажет вам, что вся наша работа на тренировках заточена на то, чтобы играть в нашем стиле. Может быть, это и не тактическая работа, я не знаю!" — цитирует Постекоглу Sky Sports.