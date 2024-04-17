Кейн: "Отчисление из академии "Арсенала" всегда будет в моей ДНК"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн заявил, что отчисление из академии "Арсенала" в девятилетнем возрасте всегда будет частью его ДНК.

В среду вечером 30-летнему Кейну нужно будет победить "Арсенал", чтобы его дебютный сезон в "Баварии" не стал бестрофейным.



Харри, отличившийся с пенальти в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, имеет свои счеты с "Арсеналом" и чувствует, что то детское разочарование помогло ему стать игроком, которым он теперь является.



"Последние 10 лет мы (с "Тоттенхэмом") играли против них минимум дважды за год, и это всегда было важное событие, большой момент. Возможно, я держал в уме свое отчисление в юности, и мне всегда было, что доказывать".



"Я того рода игрок, который на протяжении всей своей карьеры вынужден что-нибудь доказывать. Я не думаю, что это когда-либо отпустит меня. Это всегда будет в моей ДНК, пока я не уйду на пенсию. Всегда будет причина доказать, что кто-нибудь ошибается, или доказать себе, что я на что-нибудь способен".



"Это не так, что я специально думаю: "Меня отчислили, когда мне было девять лет, и я должен по-настоящему сделать разницу завтра". Теперь я в "Баварии", и нам нужно показать себя командой топ-уровня в "Барселоне". Конечно, у меня с ними ("Арсеналом") своя история отношений, но я лишь могу попытаться помочь "Баварии", — цитирует Кейна The Telegraph.