"Юнайтед" переключился с Брантуэйта на Тодибо

В процессе поисков усиления для центра обороны "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание с Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" на Жан-Клера Тодибо из "Ниццы".

Некоторое время назад таблоиды называли Брантуэйта целью номер один "Юнайтед" на летнее трансферное окно.



Однако "красных дьяволов" отпугивает огромная цена, установленная "Эвертоном" за Джаррада. По слухам, "ириски" хотят около 80 миллионов фунтов за 21-летнего англичанина.



Как сообщает TEAMtalk, трансферный бюджет "Юнайтед" на грядущее лето, вероятно, будет ограничен 150 млн. фунтов, а "дьяволы" планируют укрепить и другие позиции, помимо центра обороны.



Поэтому "Юнайтед" решил переключиться с Брантуэйта на Тодибо, который доступен за гораздо меньшие деньги — около 40 млн. фунтов.



Также нельзя забывать, что "Ницца" принадлежит сэру Джиму Рэтклиффу, новоиспеченному акционеру "Юнайтед", и это должно значительно упростить согласование трансфера 24-летнего француза.



Источник добавляет, что Тодибо также интересуются некоторых другие клубы Премьер-Лиги и "Барселона", но Жан-Клер предпочитает "Юнайтед".