Анонс матча "Бавария" — "Арсенал"

В среду вечером "Арсеналу" нужно победить на выезде "Баварию", чтобы впервые за 15 лет попасть в полуфинал Лиги Чемпионов.

Во вторник на прошлой неделе только поздний гол Леандро Троссарда позволил "Арсеналу" вырвать ничью 2:2 против "Баварии" на "Эмирейтс".



С тех пор "Арсенал" успел провести еще более разочаровывающий матч дома, проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:2. В результате "канониры" потеряли лидерство в Премьер-Лиге.



Для "Баварии", провалившейся в Бундеслиге и Кубке Германии, Лига Чемпионов представляется последней возможностью избежать бестрофейного сезона.



- "Бавария" проходила дальше в двух случаях из трех, играя первый из двух матчей противостояния в плей-офф какого-либо европейского турнира вничью 2:2 на выезде.



- У "Баварии" рекордное наравне с "Барселоной" количество выигранных двухматчевых противостояний с "Арсеналом" в плей-офф еврокубков — четыре.



- "Бавария" выбывала из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала в каждом из трех предыдущих сезонов.



- Последний раз "Бавария" выходила в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20, одолев в 1/4 финала "Барселону".



- "Арсенал" не выиграл ни одного из восьми последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала и выше (4 ничьи, 4 поражения).



- "Арсенал" преодолевал только два из шести своих предыдущих четвертьфиналов Лиги Чемпионов: против "Ювентуса" в сезоне 2005/06 и против "Вильярреала" в 2008/09.



"Арсенал" в последний момент примет решение о готовности к матчу Мартина Эдегора и Букайо Сака, у которых возникли проблемы со здоровьем в минувший уикенд. Юрриен Тимбер набирает форму с помощью тренировок.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 2:2

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз