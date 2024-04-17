Анонс матча "Бавария" — "Арсенал"
В среду вечером "Арсеналу" нужно победить на выезде "Баварию", чтобы впервые за 15 лет попасть в полуфинал Лиги Чемпионов.
Во вторник на прошлой неделе только поздний гол Леандро Троссарда позволил "Арсеналу" вырвать ничью 2:2 против "Баварии" на "Эмирейтс".
С тех пор "Арсенал" успел провести еще более разочаровывающий матч дома, проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:2. В результате "канониры" потеряли лидерство в Премьер-Лиге.
Для "Баварии", провалившейся в Бундеслиге и Кубке Германии, Лига Чемпионов представляется последней возможностью избежать бестрофейного сезона.
- "Бавария" проходила дальше в двух случаях из трех, играя первый из двух матчей противостояния в плей-офф какого-либо европейского турнира вничью 2:2 на выезде.
- У "Баварии" рекордное наравне с "Барселоной" количество выигранных двухматчевых противостояний с "Арсеналом" в плей-офф еврокубков — четыре.
- "Бавария" выбывала из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала в каждом из трех предыдущих сезонов.
- Последний раз "Бавария" выходила в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20, одолев в 1/4 финала "Барселону".
- "Арсенал" не выиграл ни одного из восьми последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, начиная со стадии 1/4 финала и выше (4 ничьи, 4 поражения).
- "Арсенал" преодолевал только два из шести своих предыдущих четвертьфиналов Лиги Чемпионов: против "Ювентуса" в сезоне 2005/06 и против "Вильярреала" в 2008/09.
"Арсенал" в последний момент примет решение о готовности к матчу Мартина Эдегора и Букайо Сака, у которых возникли проблемы со здоровьем в минувший уикенд. Юрриен Тимбер набирает форму с помощью тренировок.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 2:2
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
17.04.2024 11:00
Просмотров: 137
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же вы1ебут арсенал, КЕЙН КЕЙН КЕЙН
(ответить)
пихайло гунераст, своих лобирует, лобок необчосанный
(ответить)
Какой бестолковый Анонс..
Вместо исторической справки, написали бы лучше что-то по составу Баварии, тактические наблюдения из 1ой игры и тд...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий