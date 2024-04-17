Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

В домашнем противостоянии с "Реалом" в среду вечером "Манчестер Сити" определит судьбу путевки в полуфинал в Лиге Чемпионов.

На прошлой неделе "Сити" сыграл вничью 3:3 в Мадриде, хотя по ходу матча и уступал в счете, и вел.



С тех пор "горожане" успели вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге, поэтому требл второй год подряд становится все более осязаемым для них.



Эта неделя, вообще, может стать определяющей для "Сити", который, как уже было сказано, вернул себе инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, в среду может устранить одного из своих главных конкурентов по Лиге Чемпионов, а в ближайшую субботу сразится с "Челси" за выход в финал Кубка Англии.



"Внутри мы чувствуем желание сражаться, насколько можем. Мы должны сражаться. Мы можем побороться за все три соревнования", — заявил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



- "Сити" выиграл четыре из 11 последних матчей против "Реала", у которого в свою очередь три победы.



- "Сити" может стать только второй в истории командой, которой удалось выбирать "Реал" из плей-офф Лиги Чемпионов два сезона подряд. Прежде это делал "Милан" в 1989 и 1990 годах.



- "Сити" выиграл три последних домашних матча против "Реала" в Лиге Чемпионов, все три этих победы одержав при Гвардиоле.



- В пяти последних матчах между "Сити" и "Реалом" в Лиге Чемпионов было забито 23 гола.



- "Реал" проходил дальше только в двух случаях из последних 10, когда не побеждал дома в первой встрече двухматчевого противостояния плей-офф Лиги Чемпионов.



- Защитник "Сити" Кайл Уолкер восстановился поле травмы задней поверхности бедра, полученной в сборной Англии в прошлом месяце. Кевин Де Брюйне должен вернуться в стартовый состав, как и отдохнувший против "Лутона" в субботу Родри.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 3:3

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз