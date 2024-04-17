Нико Ковач опроверг слухи насчет "Ливерпуля"

Бывший главный тренер "Баварии" Нико Ковач опроверг слухи о том, что он может получить работу в "Ливерпуле".

На днях издание Daily Mail сообщило, что "Ливерпуль" включил Ковача в свой шорт-лист кандидатов на замену Юргену Клоппу, покидающему клуб в конце сезона.



Также утверждалось, что недавно 52-летний хорват побывал в Англии, дав знать местным клубам о своей готовности вернуться к тренерской работе.



Однако Ковач поспешил выступить с опровержением — никаких контактов с "Ливерпулем" у Нико нет.



"Насчет этого всегда много пишут, но в данном случае нет ни капли правды", — сообщил Ковач австрийскому изданию Servus TV.