"Тоттенхэм" обдумывает покупку Судакова

"Тоттенхэм" всерьез обдумывает приобретение полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова грядущим летом.

В предыдущие недели и месяцы Судакова сватали в "Ливерпуль" и "Челси", однако авторитетный журналист Бен Джейкобс утверждает, что в данный момент два этих клуба не проявляют активности в отношении Судакова.



Джейкобс, который взял интервью у Судакова для издания Caught Offside, называет "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за Георгия, которого также хотят "Интер" и "Ювентус".



"Тоттенхэм" как раз находится в поисках нового полузащитника и, помимо 21-летнего украинца, также следит за Конором Галлахером из "Челси".



В "Тоттенхэме" считают, что Судаков идеально бы подошел для игрового стиля Анге Постекоглу, однако "Шахтер" намерен потребовать минимум 70 миллионов евро (60 млн. фунтов) за свою восходящую звезду.



Добавим, в упомянутом интервью Судаков назвал своим идолом Фила Фодена из "Манчестер Сити". Два других кумира Георгия — это Лука Модрич и Андрес Иньеста.