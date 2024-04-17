МЮ сделал шаг к сносу "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" сделал шаг к сносу "Олд Траффорд", проведя первое собрание ответственной за перестройку стадиона группы.

В прошлом месяце "Юнайтед" анонсировал, что собирается снести "Олд Траффорд" и построить на его месте новый стадион мирового уровня предполагаемой вместимостью под 100,000 зрителей.



Одновременно "красные дьяволы" объявили о создании "оперативной группы по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force") во главе с лордом Себастьяном Коу. Также в нее вошли экс-защитник МЮ Гари Невилл и мэр Большого Манчестера Энди Бернема.



В понедельник эта группа впервые собралась, обсудив свои дальнейшие шаги. Коу и соратники обещают консультироваться с фанатами "Юнайтед" и местными жителями.



"Вчера я председательствовал на первом собрании оперативной группы по возрождению "Олд Траффорд", чтобы начать разговор о том, как строительство футбольного стадиона мирового уровня на севере Англии сможет обеспечить социальную и экономическую выгоду для региона".



"Во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне я воочию убедился, что спорт может быть мощным драйвером городского возрождения, и я в восторге от того, что являюсь частью этого проекта. Эта встреча ознаменовала начало многостороннего процесса по изучению вариантов насчет стадиона и прилегающей территории".



"Мы в начале этого пути, и пока слишком рано, чтобы знать, к чему это приведет. Но в процессе мы будем тщательно консультироваться с фанатами и местными жителями, держа каждого в курсе", — пишет Коу в твиттере.