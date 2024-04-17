Вудфайн станет помощником Ричарда Хьюза в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" близок к назначению Дэвида Вудфайна на должность помощника своего нового спортивного директора Ричарда Хьюза.

Напомним, сам Хьюз приступит к работе с "Ливерпулем" после того, как завершит этот сезон с "Борнмутом".



Как раз Вудфайн и поможет Хьюзу адаптироваться в "Ливерпуле", потому что Дэвид уже имеет опыт работы в мерсисайдском клубе, который он покинул только в конце прошлого сезона.



Изначально Вудфайн прибыл в "Ливерпуль" из "Вест Хэма" в 2014 году в качестве скаутского и селекционного координатора.



На момент своего ухода из "Ливерпуля" год назад Вудфайн трудился директом арендного департамента — на эту роль Дэвид был назначен после повышения Джулиана Уорда до своей новой должности, помощника спортивного директора, в декабре 2020.



Как сообщает Liverpool Echo, вместе с Хьюзом и Майклом Эдвардсом, исполнительным директором по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", Вудфайн станет частью управленческой команды, которая обеспечит транзит от Юргена Клоппа к новому главному тренеру грядущим летом.



Добавим, все трое — Хьюз, Эдвардс и Вудфайн — знают друг друга еще по совместной работе в "Портсмуте". Правда, Ричард в то время был игроком "помпи".