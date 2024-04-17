"Арсенал" решит в последний момент, сыграют ли Эдегор и Сака с "Баварией"

"Арсенал" откладывает на последний момент решение насчет участия капитана Мартина Эдегора и вингера Букайо Сака в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии" в среду вечером.

Эдегор был заменен за 10 минут до конца проигранного "Арсеналом" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (0:2).



Сака полностью сыграл упомянутый матч против "Виллы", но ближе к концу явно хромал, и теперь состояние обоих важных для "Арсенала" игроков должны оценить медики.



"Мы осмотрим их завтра, и там станет видно, как они себя чувствуют".



"У нас есть возможность написать свою судьбу по-другому. Важно показать сильную игру, чтобы заслужить право попасть в полуфинал", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету BBC.