Названа причина, почему Джексон хотел исполнить пенальти против "Эвертона"

Николас Джексон Нападающий "Челси" Николас Джексон хотел исполнить пенальти в матче против "Эвертона", чтобы приблизиться к своей персональной цели.

До инцидента с пенальти во втором тайме победного для "Челси" матча против "Эвертона" (6:0) Джексон успел забить с игры.

Тот гол стал стал для Джексона 10-м в этом сезоне Премьер-Лиги и 13-м, если учитывать все соревнования. Николас повторил достижение легенды "Челси" Дидье Дрогба, который тоже отличился 10 раз в своей дебютной кампании английского первенства.

Как сообщает The Telegraph, Джексон пытается завершить этот сезон с 15 или более голами в Премьер-Лиге, а с учетом всех соревнований надеется достичь рубежа в 20 забитых мячей.

Именно из-за желания покорить эту индивидуальную цель Джексон сцепился с Нони Мадуэке и Коулом Палмером за право исполнить пенальти, чем навлек на себя гнев главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино.

Предполагается, что предупреждение Почеттино подействовало — 22-летний сенегалец не собирается вести себя подобным образом в остатке сезона.


Метки Джексон, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. charmk 17.04.2024 00:02 # charmk
    потому что хотел забииииццц аааааа мамааааа аааааа я хатеееел

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  2. high-malvern 16.04.2024 23:44 # high-malvern
    Потому, что долбаеб, наглухо на голову отбитый.

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