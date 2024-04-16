Названа причина, почему Джексон хотел исполнить пенальти против "Эвертона"

Нападающий "Челси" Николас Джексон хотел исполнить пенальти в матче против "Эвертона", чтобы приблизиться к своей персональной цели.

До инцидента с пенальти во втором тайме победного для "Челси" матча против "Эвертона" (6:0) Джексон успел забить с игры.



Тот гол стал стал для Джексона 10-м в этом сезоне Премьер-Лиги и 13-м, если учитывать все соревнования. Николас повторил достижение легенды "Челси" Дидье Дрогба, который тоже отличился 10 раз в своей дебютной кампании английского первенства.



Как сообщает The Telegraph, Джексон пытается завершить этот сезон с 15 или более голами в Премьер-Лиге, а с учетом всех соревнований надеется достичь рубежа в 20 забитых мячей.



Именно из-за желания покорить эту индивидуальную цель Джексон сцепился с Нони Мадуэке и Коулом Палмером за право исполнить пенальти, чем навлек на себя гнев главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино.



Предполагается, что предупреждение Почеттино подействовало — 22-летний сенегалец не собирается вести себя подобным образом в остатке сезона.