Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

"Манчестер Сити" снова стал фаворитом чемпионской гонки, в которой оступились на своем поле сразу два конкурента "горожан" в лице "Арсенала" и "Ливерпуля". Коул Палмер уничтожил "Эвертон", а Энтони Гордон с Александером Исаком — "Тоттенхэм". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





"Арсенал" не выдерживает погоню за двумя трофеями



Болельщики "Арсенала" испытывали схожие чувства год назад, когда "канониры" досрочно выбыли из чемпионской гонки. Сейчас ситуация не настолько сложная математически, так как "Арсенал" отстает всего на два очка от лидирующего "Манчестер Сити", но есть ощущение, что титул, вероятно, был проигран именно в матче с "Астон Виллой".



Еще недавно "Арсенал" выносил своих соперников с крупным счетом, но сейчас команде Микеля Артеты с большим трудом дается создание голевых моментов и их реализация, а вдобавок начала регулярно ошибаться оборона. Кажется, это следствие игры на два фронта, где и в Лиге Чемпионов, и в Премьер-Лиге наступил решающий момент. "Арсенал" оказался не готов к такому давлению и ответственности, так как все еще не идеален по некоторым параметрам.



Если конкретизировать, то "Арсеналу" не хватает дисциплины в обороне — обоих пропущенных голов можно было избежать. А в атаке им по-прежнему не хватает эффективности и немного воображения. Габриэль Жезус как не был стабильным бомбардиром в "Сити", так не стал им в "Арсенале", а без форварда, гарантирующего 20-25 голов в чемпионате, очень сложно стабильно набирать очки.



Провал "Ливерпуля" случился в максимально неожиданное время



Если бы "Ливерпуль" провалил свой сезон чуть раньше — на отрезке, когда у команды был переполнен лазарет, — этому можно было бы найти логическое объяснение. Но удивительным образом команда Юргена Клоппа держалась в чемпионской гонке и уверенно себя чувствовала себя в Лиге Европы с составом, разбавленным многими молодыми игроками, а пошла на дно, когда в строй вернулись все ключевые игроки.



Состав на матч с "Кристал Пэлас" у "Ливерпуля" был практически сильнейшим. Вдобавок Клопп, памятуя о предыдущих сложных поединках с "орлами", дал отдохнуть ряду лидеров в матче с "Аталантой", но не получил с этого никаких весомых дивидендов.



У "Ливерпуля" было время для исправления ситуации, и гол "Пэлас" на 14-й минуте никак не застал "красных" врасплох. Также у Клоппа были ресурсы для усиления — он выпустил на замену Собослаи, Александер-Арнольда, Гакпо, Жоту и Эллиотта, но никто из них не смог спасти игру для "Ливерпуля" и приблизить команду к набору очков.



Уже сейчас можно говорить о том, что четыре дня, за которые "Ливерпуль" проиграл дома "Аталанте" и "Кристал Пэлас", могут стать ключевыми в этом сезоне, в котором у "красных" было все для того, чтобы проводить Клоппа хотя бы одним новым трофеем. "Ливерпуль" попытается отыграть три мяча в Бергамо — команда Юргена относится как раз к тем, кто в теории способен на любой невероятный "камбэк", но сейчас похоже на то, что два этих поражения будут иметь огромную цену для "Ливерпуля".



Мэддисон провел свой худший матч в сезоне



Прошлым летом у Джеймса Мэддисона был выбор, но полузащитник "Лестера" и сборной Англии предпочел перебраться в "Тоттенхэм", а не отправиться на север страны в "Ньюкасл". Болельщики "сорок" не оценили такой выбор Джеймса и устроили ему "теплый" прием на "Сен-Джеймс Парк", что — в числе прочих причин — привело к локальному фиаско игрока.



Мэддисон был ужасен и, несомненно, является одним из ключевых игроков, которых имел ввиду его менеджер Анге Постекоглу, когда сетовал на "отсутствие храбрости на поле". Мэддисон избежал наказания за удар Энтони Гордона, а затем был предупрежден за фол на Джейкобе Мерфи. На 81-й минуте Постекоглу поспешил убрать своего плеймейкера, чтобы тот не получил красную карточку, а уходил Джеймс под свист и насмешки фанов "сорок".



Вторая часть сезона Мэддисону вообще пока что не удается, и его поездка на Евро-2024 может оказаться под вопросом, если Джеймс в самое ближайшее время не исправится в глазах Гарета Сайтгейта. Для "Тоттенхэма" еще далеко не все потеряно в противостоянии с "Астон Виллой" за четвертое место, но хорошая форма Мэддисона помогла бы команде на этом важнейшем отрезке сезона.



Палмер — будущий капитан "Челси"



Одной из главных проблем "Челси" в этом сезоне называют отсутствие в молодой команде Маурисио Почеттино ветеранов, которые помогали бы менеджеру создать правильную атмосферу в раздевалке. Мы могли видеть неоднократно по ходу сезона, как молодые игроки регулярно перетягивают одеяло на себя, заигрывают и попросту игнорируют друг друга. Особенно это заметно в линии атаки, где уровень эгоизма стабильно высок.



Апогеем всего этого безобразия стала стычка Нони Мадуэке и Николаса Джексона за право исполнить пенальти, который на самом деле заработал и должен был исполнять Коул Палмер — главный герой матча и всего сезона в "Челси". Хорошо, что Палмер сумел отстоять это право и уверенно реализовал пенальти, но происходившее на поле было яркой иллюстрацией ужасной обстановки в раздевалке.



Да, "Челси" уверенно выиграл этот матч, воспользовавшись отвратительным настроем "Эвертона" и великолепной формой Палмера, но конфликт Мадуэке и Джексона, а также стабильно высокий уровень эгоизма, зашкаливающий у игроков "Челси" в атаке — огромная проблема, которую надо решить как можно скорее. Если в команде нет авторитетных игроков по возрасту, должны появляться авторитеты по игре, и Палмер тут является очевидным фаворитом на роль лидера команды на поле и в раздевалке, так как без его голов и результативных передач команда Почеттино сражалась бы за выживание в Премьер-Лиге.



"Эвертон" заслуживает вылета



При всей той несправедливости, с которой пришлось столкнуться "Эвертону" за пределами поля в этом сезоне, стоит признать, что по игре "ириски" сейчас заслуживают вылета куда больше, чем "Лутон", отчаянно цепляющийся за свои шансы задержаться в Премьер-Лиге.



"Эвертон" был максимально ужасен в матче против "Челси", и этот провал не был эпизодом, который можно забыть и списать на случайность или плохой день, который может настигнуть любую команду один раз в сезоне. Во многих матчах этого чемпионата "Эвертон" разочаровывал, причем проваливались буквально все линии команды — по отдельности или вместе, как случилось против "Челси".



Шон Дайч ничего не может поделать с составом, который, по идее, максимально удобен ему для продуктивной работы. Сейчас, наверное, уже нет смысла предпринимать какие-то кадровые перестановки — Дайч все же сумел взять три очка в важнейшем матче с "Бернли" и, вполне возможно, вымучит еще три очка в следующем туре с "Ноттингем Форест", но общее впечатление от игры команды в этом сезоне — беспросветная безнадега.



У "Сити" есть глубина состава, которой нет у других



Конечно, соперник "Манчестер Сити" в отчетном туре был проще, чем у "Ливерпуля" и "Арсенала", но Хосеп Гвардиола немного усложнил своей команде задачу в матче со "шляпниками", дав отдых своему талисману Родри.



Он не решился сделать это перед первой встречей с "Реалом", но сейчас поверил в связку Матео Ковачича и Матеуша Нунеша в центре поля, и она не подвела. Ковачич сделал именно то, что требовалось от дублера альфа-полузащитника "Сити": закрепил игру и забил победный гол.



Гвардиола использовал всего две замены в матче с "Лутоном", но на скамейке еще оставались Родри, Фоден, Аке, Уолкер, Силва и Грилиш. Подобной глубины состава нет ни у кого из конкурентов, и если "Сити" все же воспользуется осечками "канониров" и "Ливерпуля", снова став чемпионом, именно эта причина будет названа в числе главных для объяснения триумфа "горожан".



Тен Хаг остается на позитиве, но его положение стремительно ухудшается



Эрик Тен Хаг не смог закрепить успех кубкового дерби с "Ливерпулем" и воспользоваться тем невероятным моральным подъемом, который был у команды после впечатляющего "камбэка". С того момента "Манчестер Юнайтед" уже успел побывать в противоположной роли команды, которая потеряла все на последних минутах в матче чемпионата с "Челси", а в остальных поединках "красные дьяволы" были стабильно посредственны, трижды сыграв вничью.



Последняя надежда на сезон у Тен Хага связана с Кубком Англии. Но в этом турнире все еще играет "Манчестер Сити", да и вряд ли кубковый триумф сможет сгладить все те шероховатости, которые были у команды после прихода нового совладельца клуба сэра Джимма Рэтклиффа, который, по слухам, желает привести на "Олд Траффорд" нового менеджера.



Сейчас позиции голландца очень шаткие, и игра с "Борнмутом" только убедила всех скептиков в том, что у голландца нет твердой почвы под ногами в виде фундамента, который он обязан был выстроить за два сезона в Манчестере.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru