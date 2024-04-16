Силва хочет оставить "наследие" с помощью второго требла подряд

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда мотивирована возможностью сделать второй требл подряд.

В прошлом сезоне "Сити" повторил уникальное до того момента достижение "Манчестер Юнайтед", одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Сейчас "Сити" имеет отличные шансы снова выиграть каждый из этих трех турниров, и Силва не хочет упускать эту возможность вписать свое имя в историю.



"Разумеется, это является источником вдохновения и мотивации. Мы знаем, как хорошо выступала наша команда, и мы хотим оставить это наследие, выиграв Премьер-Лигу еще раз. Мы можем сделать это шестой раз за семь лет и четвертый раз подряд".



"А также мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, сделав это второй раз подряд. Только "Реалу" удавалось выиграть ее три раза подряд, но никто другой не делал этого даже два раза подряд. А если мы сделаем два требла подряд, это будет нашим наследием", — цитирует Силву The Independent.