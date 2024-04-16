Гвардиола пока не думает о повторном требле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что пока не думает о повторном завоевании требла.

В минувший уикенд "Сити" стал лидером Премьер-Лиги, повысив свои шансы на завоевание титула. Также "горожане" продолжают борьбу за Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Однако Гвардиола не хочет забегать вперед и предпочитает подождать еще несколько недель.



"Я не буду говорить своим игрока не мечтать об этом. Но лично у меня другое мнение".



"Мы далеки от этой гипотетичекой мечты. Если мы будем в финале Кубка Англии и финала Лиги Чемпионов, я начну думать об этом. Но вы знаете, насколько силен "Челси" и как все может измениться за шесть матчей в лиге".



"Когда я был в нескольких очках позади, я говорил, что мы должны делать свою работу. То же самое я чувствую сейчас. Я вспоминаю, как компьютер сказал, что у нас нет шансов, когда мы сыграли вничью против "Арсенала". А теперь у нас есть шансы".



"Я не знаю, может ли компьютер сыграть левого защитника или правого защитника — мы же просто движемся матч за матчем. Я начал думать о требле в прошлом сезоне, когда мы победили "Юнайтед" в финале Кубка Англии".



"На мой взгляд, это уже успех, что после завоевания требла, за четыре-пять недель до конца, мы все еще сражаемся. Мы стараемся продлить это на неделю, затем еще на неделю. Так будет против "Реала" и в субботу", — цитирует Гвардиолу Daily Star.