Кейн: "Сезон будет провальным без трофея"
Нападающий "Баварии" Харри Кейн заявил, что этот сезон будет провальным для его клуба, если не удастся выиграть Лигу Чемпионов.
Лига Чемпионов представляется последней возможностью для Кейна завершить свой дебютный сезон в "Баварии" не с пустыми руками.
На пути у "Баварии" стоит "Арсенал", и первый четвертьфинальный матч этих команд завершился вничью 2:2.
В преддверии ответной встречи с "канонирами" в Мюнхене капитан сборной Англии признал, что выступление в Лиге Чемпионов определит этот сезон для "Баварии".
"Мы все еще имеем возможность превратить этот сезон в замечательный сезон, если выиграем Лигу Чемпионов".
"Конечно, с точки зрения клуба это будет провальный сезон, если мы ничего не выиграем в этом году, потому что от нас ожидают побед, но мы лишь можем взять это на следующий год, чтобы попытаться исправиться", — цитирует Кейна BBC.
16.04.2024 19:00
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