Палмер: "Мы смеялись и шутили насчет этого"

Вингер "Челси" Коул Палмер попытался замять инцидент с пенальти во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

Накануне "Челси" разгромил "Эвертон" со счетом 6:0, а Палмер оформил покер. Один из своих голов Коул забил с пенальти, ради исполнения которого ему пришлось отобрать мяч у партнеров по команде в лице Нони Мадуэке и Николаса Джексона.



После матча главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино был крайне возмущен поведением Мадуэке и Джексона, однако Палмер уверяет, что никакого напряжения в раздевалке из-за этого не было.



"Другие игроки хотели исполнить пенальти, что понятно, когда счет в матче 4:0. Но здесь я являюсь штатными пенальтистом, и я хотел исполнить сам, поэтому в конце концов я и забрал мяч".



"Думаю, мы просто пытаемся показать всем, что каждый хочет брать ответственность на себя и все такое. Возможно, мы слегка переборщили со спорами и вроде того, но каждый здесь хочет побеждать и помогать, поэтому ничего серьезного не случилось".



"Мы смеялись и шутили насчет этого. Босс нам уже все высказал", — сообщил Палмер Sky Sports.



