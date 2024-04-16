"Ливерпуль" потерял Брэдли на три недели

Конор Брэдли Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли пропустит до трех недель с травмой лодыжки.

Брэдли очень достойно подменял Трента Александер-Арнольда, который из-за повреждения колена отсутствовал с февраля и вернулся на футбольное поле только во втором тайме против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье, когда как раз и травмировался Конор.

Углубленное обследование показало, что Брэдли проведет в лазарете около трех недель. 20-летний североирландец может вернуться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 5 мая.

Брэдли придется пропустить ответную встречу с "Аталантой" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а также матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Эвертона" и "Вест Хэма", сообщает Liverpool Echo.

Таким образом, Александер-Арнольд может вернуться в стартовый состав "Ливерпуля" уже в четверг, когда на "Энфилд" пожалует "Аталанта".


Метки Брэдли, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2024 17:00

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  1. arhangel777 16.04.2024 17:09 # arhangel777
    уже в четверг, когда на "Энфилд" пожалует "Аталанта".

    А может быть наоборот, когда «Ливерпуль» пожалует на « Гевисс Стэдиум»?!

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