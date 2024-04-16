"Ливерпуль" потерял Брэдли на три недели

Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли пропустит до трех недель с травмой лодыжки.

Брэдли очень достойно подменял Трента Александер-Арнольда, который из-за повреждения колена отсутствовал с февраля и вернулся на футбольное поле только во втором тайме против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье, когда как раз и травмировался Конор.



Углубленное обследование показало, что Брэдли проведет в лазарете около трех недель. 20-летний североирландец может вернуться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 5 мая.



Брэдли придется пропустить ответную встречу с "Аталантой" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а также матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Эвертона" и "Вест Хэма", сообщает Liverpool Echo.



Таким образом, Александер-Арнольд может вернуться в стартовый состав "Ливерпуля" уже в четверг, когда на "Энфилд" пожалует "Аталанта".