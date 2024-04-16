Уолкер готов сыграть с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Кайл Уолкер вернется на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в сборной Англии, Уолкер пропустил четыре последних матча "Сити", включая выезд в Мадрид (3:3) неделю назад.



Однако в преддверии ответной встречи с "Реалом" на "Этихад" Уолкер возобновил полноценные тренировки, и теперь Гвардиоле нужно решить, попадет ли 33-летний защитник в стартовый состав.



"Он хорошо тренировался и чувствует себя хорошо. Думаю, завтра он будет с нами. Наша последняя тренировка будет в 16 часов, тогда и решим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.