Премьер-Лига проверит продажу "Челси" своих отелей

Сделка по продаже "Челси" двух отелей при "Стэмфорд Бридж" попала на проверку к Премьер-Лиге.

На прошлой неделе стало известно, что "Челси" продал два отеля при своем стадионе за 75.6 млн. фунтов компании, которая принадлежит владельцам лондонского клуба.



Фактически Тодд Бели и партнеры переложили деньги из одного своего кармана в другой, воспользовавшись этой лазейкой, чтобы избежать санкций со стороны Премьер-Лиги за нарушение правил финансового фейр-плей по итогам сезона 2022/23.



Нюанс в том, что продажа отелей как сделка между аффилированными сторонами пока не прошла проверку Премьер-Лиги на соответствие рыночной стоимости, как это предписано правилами.



Если Премьер-Лига решит, что владельцы "Челси" искусственно завысили стоимость сделки, это увеличит вероятность санкций в отношении "синих".



Добавим, в сезоне 2022/23 "Челси" понес убыток в 89.9 млн. фунтов. Без продажи отелей этот убыток составил бы 166.4 млн. фунтов.