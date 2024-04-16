Мерфи считает, что Гвардиола ошибся, продав Палмера

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола совершил ошибку, продав вингера Коула Палмера в "Челси".

Успев отметиться голами в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы в составе "Сити" на старте сезона, перед самым закрытием летнего трансферного окна Палмер перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов.



С тех пор 21-летний англичанин проявляет себя с лучшей стороны, накануне своим покером поспособствовав победе "Челси" над "Эвертоном" со счетом 6:0.



Таким образом, Палмер догнал лучшего бомбардира Премьер-Лиги этого сезона в лице Эрлинга Холанда из "Сити" — по 20 голов. Также Коул отдал девять результативных передач за "Челси" в рамках английского первенства.



По мнению Мерфи, Гвардиола должен пожалеть о своем решении отпустить Палмера. Данни также ожидает, что Коул будет основным игроком сборной Англии на Евро-2024.



"Мы восторгаемся тем, что Пеп Гвардиола сделал для этой игры, но в данном случае он ошибся. Пеп совершил ошибку, продав этого парня".



"Я под таким впечатлением от него (Палмера) и его темперамента. На месте Гарета (Саутгейта) бы использовал его старте".



"Я бы задействовал Беллингема и Райса, Палмер играл бы 10-го номера, Фоден и Сака — на флангах, Кейн — на острие. И полный вперед", — сообщил Мерфи talkSPORT.