Невилл: "Ливерпуль" прыгнул выше своей головы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Ливерпуль" и так прыгнул выше своей головы в этом сезоне.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил без трофеев, заняв только пятое место в Премьер-Лиге. Многие не относили "красных" к главным претендентам на титул на старте этой кампании.



Поэтому Невилл склонен считает, что команда Юргена Клоппа прыгнула выше своей головы, даже несмотря на поражение 0:1 от "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



"Если вы посмотрите на "Ливерпуль", то все ожидали, что "Ливерпуль" и близко не будет к позиции, которую занимает".



"Если бы мне сказали, что за пять-шесть матчей до конца "Ливерпуль" будет в двух очках позади "Манчестер Сити", я бы ответил: "Ни за что".



"Думаю, их текущее положение — это монументальное достижение для Юргена Клоппа, для них. Еще до международного перерыва я говорил о своем ощущении, словно "Ливерпуль" висит на волоске, и мне досталось за это от фанатов "Ливерпуля". Я просто чувствовал, что эмоционально они держатся из последних сил, потому что это прощальный сезон Клоппа".



"Когда они проиграли "Манчестер Юнайтед" и вылетели из Кубка Англии, люди говорили, что теперь они смогут сосредоточиться на Европе и лиге. А после результата в Лиге Европы заговорили, что теперь они могут сосредоточиться на лиге".



"Это так не работает, но я по-прежнему думаю, что Юрген Клопп выжимает максимум из имеющихся у "Ливерпуля" игроков. И то, что мы наблюдаем сейчас, наверное, говорит о том, что они прыгнули выше своей головы".



"Думаю, "Арсенал" выглядел очень солидно в последние пару месяцев, и "Сити" начал выглядеть очень солидно, как это всегда с ними бывает. В то же время насчет "Ливерпуля" всегда было ощущение неряшливости, хотя они и держались, полагаясь на трибуны "Энфилда" и эмоции от прощального сезона Юргена Клоппа".



"Это был плохой день для них, и возможно, это слегка стало проверкой на реальность. Кубок Англии упущен, Лига Европы, возможно, упущена, и теперь, возможно, упущен титул Премьер-Лиги — последний сезон "Ливерпуля" может завершиться только с Кубком Лиги".



"Но они всего в двух очках позади "Сити", и теперь они, вероятно, будут сосредоточены только на Премьер-Лиге. Они могут быть опасны, потому что они кое-что из себя представляют, Клопп кое-что из себя представляет, и это может вызвать реакцию".



"Именно они были теми, кому удалось превзойти "Сити" в последние пять-шесть лет. Они все еще в гонке, но у меня просто есть ощущение, что они уже слегка движутся по инерции", — сообщил Невилл в своем подкасте.