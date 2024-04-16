Дэвид Симен раскритиковал Зинченко

Александр Зинченко Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симен раскритиковал защитника "канониров" Александра Зинченко.

После поражения "Арсенала" от "Астон Виллы" со счетом 0:2 в минувшее воскресенье в социальных сетях распространился ролик с безобразной игрой Зинченко в эпизоде с голом, который в итоге стал в матче решающим и который теперь может стоить "канонирам" титула Премьер-Лиги.

Как и многие болельщики "Арсенала", Симен не в восторге от игры Зинченко против "Виллы". Дэвид считает, что 27-летний украинец действует слишком рискованно и много ошибается.

"Когда смотришь на игру Зинченко на этой позиции левого защитника... Я знаю, что ему нравится подключаться в полузащиту, но порой он теряет мяч в действительно важных зонах".

"Он попался пару раз, и это заставляет нервничать каждого", — сообщил Симен в своем подкасте.


Метки Арсенал, Зинченко, Симен

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 16.04.2024 12:11 # sausage
    Симена срочно в список Миротворца. Как он посмел вообще!

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  2. suddenly 16.04.2024 12:05 # suddenly
    Он из МС засланный казачок призванный не допустить чемпионства Арсенала.

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