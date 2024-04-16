Дэвид Симен раскритиковал Зинченко
Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симен раскритиковал защитника "канониров" Александра Зинченко.
После поражения "Арсенала" от "Астон Виллы" со счетом 0:2 в минувшее воскресенье в социальных сетях распространился ролик с безобразной игрой Зинченко в эпизоде с голом, который в итоге стал в матче решающим и который теперь может стоить "канонирам" титула Премьер-Лиги.
Как и многие болельщики "Арсенала", Симен не в восторге от игры Зинченко против "Виллы". Дэвид считает, что 27-летний украинец действует слишком рискованно и много ошибается.
"Когда смотришь на игру Зинченко на этой позиции левого защитника... Я знаю, что ему нравится подключаться в полузащиту, но порой он теряет мяч в действительно важных зонах".
"Он попался пару раз, и это заставляет нервничать каждого", — сообщил Симен в своем подкасте.
16.04.2024 12:00
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